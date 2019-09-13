США передадут России похищенные в 90-е документы

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. США передадут России похищенные в 90-е годы из архивов документы эпохи Николая II, церемония с участием посла Джона Хантсмана состоится 18 сентября в резиденции главы дипмиссии, сообщили РИА Новости в посольстве США.

"В Спасо-Хаусе состоится официальная церемония передачи российской стороне 16 исторических документов за подписью императора Николая II, похищенных из российских архивов в начале 1990-х годов. Документы были обнаружены в результате расследования, проведенного Министерством внутренней безопасности США", - отметили в американском посольстве.

Церемония передачи России исторических документов посольством США проводится не в первый раз. Например, в 2016 году, при предыдущем после Джоне Теффте, американской стороной были возвращены 28 документов, вывезенных из РФ более 20 лет назад незаконно. Среди них были указы за подписью императоров Петра I, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Павла I.