США передадут России похищенные в 90-е документы

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. США передадут России похищенные в 90-е годы из архивов документы эпохи Николая II, церемония с участием посла Джона Хантсмана состоится 18 сентября в резиденции главы дипмиссии, сообщили РИА Новости в посольстве США.
"В Спасо-Хаусе состоится официальная церемония передачи российской стороне 16 исторических документов за подписью императора Николая II, похищенных из российских архивов в начале 1990-х годов. Документы были обнаружены в результате расследования, проведенного Министерством внутренней безопасности США", - отметили в американском посольстве.
Церемония передачи России исторических документов посольством США проводится не в первый раз. Например, в 2016 году, при предыдущем после Джоне Теффте, американской стороной были возвращены 28 документов, вывезенных из РФ более 20 лет назад незаконно. Среди них были указы за подписью императоров Петра I, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Павла I.
Ранее Хантсман подал президенту США Дональду Трампу заявление об отставке, дипломат намерен покинуть свой пост 3 октября. Копия письма с прошением об отставке имеется в распоряжении РИА Новости. В Москве, комментируя отставку посла США, назвали его профессионалом, но отметили, что в нынешних условиях он не смог реализовать потенциал двусторонних отношений.