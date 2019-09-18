Кэти Бэй: украденные в России документы могут стоить порядка $24 миллионов

США 18 сентября передают властям России шестнадцать исторических документов, которые ранее были похищены из российского архива. Их стоимость превышает 30 тысяч долларов.

Региональный атташе следственной службы министерства внутренней безопасности США Кэти Бэй рассказала в интервью РИА Новости о том, как удалось обнаружить ценные артефакты, и о том, что противодействие преступлениям в сфере культуры остается одним из немногих примеров удачного сотрудничества Москвы и Вашингтона.

— Можете ли вы подробнее рассказать, что это за документы, артефакты?

— Это указы, изданные Николаем II и подписанные в период между 1905 и 1914 годами. Я знаю, что они хранились в Федеральном архиве в Санкт-Петербурге (Российский государственный исторический архив, РГИА – ред.), откуда потом были украдены и затем оказались в США в одном из аукционных домов.

— Это часть корпуса документов, похищенных Владимиром Файнбергом, часть этого дела?

— Да. Исходя из той информации, которую мы получили от российских следователей, Владимир Файнберг был сотрудником архива, который вместе с сообщниками украл документы и смог перевезти некоторые из них из России в Германию, где, как я понимаю, их обнаружили, и, очевидно, каким-то образом некоторые из них попали в США.

— Как были найдены непосредственно документы, которые будут возвращены сегодня?

— Документы были выставлены на торги одним из аукционных домов в городе Калабасас (Калифорния – ред.), и, видимо, информация о них была размещена также в сети, где ее обнаружили сотрудники российского министерства культуры. Они увидели, что эти документы выставлены на торги, и уведомили нас, тогда мы связались уже с аукционным домом.

— Как вы оцениваете объем тех документов, которые еще могут находиться на территории США? Есть ли у вас цифры и какова их примерная стоимость?

— Этот вопрос лучше адресовать российским архивам, у них есть полный список. Но исходя из доступных данных, общая стоимость может достигать 24 миллиона долларов США, это оценка того корпуса документов, который был украден Файнбергом. Если говорить непосредственно об этих шестнадцати документах, то, насколько мне известно, они были проданы аукционному дому в Калифорнии за 13 тысяч долларов. Но когда мы передали их для профессиональной оценки экспертам, они оценили их в 31-32 тысячу долларов.

— А владелец знал, что эти документы украдены?

— Аукционный дом купил эти документы у какого-то лица, но мы не смогли отследить продавца, так как прошло много времени, прежде чем мы получили уведомление о них. Около 20 лет. Так что мы не знаем, кто продавец, и никакие обвинения, естественно, не были предъявлены самому аукционному дому.

© РИА Новости / Григорий Сысоев Перейти в фотобанк Региональный атташе следственной службы Министерства внутренней безопасности США Кэти Бэй выступает на церемонии передачи российской стороне 16 исторических документов за подписью императора Николая II © РИА Новости / Григорий Сысоев Перейти в фотобанк Региональный атташе следственной службы Министерства внутренней безопасности США Кэти Бэй выступает на церемонии передачи российской стороне 16 исторических документов за подписью императора Николая II

— По поводу Файнберга: какова ваша оценка этого дела? Запрашивала ли российская сторона помощь в экстрадиции из Израиля и вообще, дополнительного содействия, учитывая тот объем документов, который оказался в США не без его помощи?

— Мы не получали никакого запроса от российской стороны по этому поводу, так как все же он (Файнберг – ред.) в Израиле. Но, насколько я знаю, по линии Интерпола выдан международный ордер на его розыск, и если он появится на территории страны, которая является стороной соглашения, в том числе на территории США, он будет арестован.

— То есть если он приедет в США, есть возможность, что он будет арестован и экстрадирован в Россию?

— В этом случае мы обратимся в Интерпол, может быть запущена официальная процедура экстрадиции, и все зависит от решения суда.

— Как мы знаем, сотрудничество по возвращению этих и других документов длится уже не первый год и подобные церемонии проходили при предыдущих послах США – Майкле Макфоле и Джоне Теффте. Намерены ли США продолжать эту работу, это сотрудничество с российской стороной?

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков Джон Теффт на церемонии передачи Российской Федерации исторических документов, похищенных из российских архивов в 1980-2000-е годы © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Джон Теффт на церемонии передачи Российской Федерации исторических документов, похищенных из российских архивов в 1980-2000-е годы

— Да, у нас долгая история сотрудничества, еще с тех пор, как мы назывались таможенной службой США.

Потом, после 2002, 2003 годов, мы стали министерством национальной безопасности, мы продолжили сотрудничество, и мы намерены продолжать и дальше. Мы уверены, что эти документы, артефакты – часть истории страны и культуры, часть национального достояния России и они должны находиться здесь.

— Сегодня сотрудничество между разными правоохранительными органами России и США было приостановлено, например, в сфере кибербезопасности, есть и другие негативные моменты. Повлияла ли политика на вашу работу?

— В целом мы работаем, как можем, особенно с преступлениями, связанными с культурным достоянием, думаю, они стоят отдельно от политики. Нас уведомляют о каком-то деле, мы проводим наше расследование на территории США, делаем это беспристрастно. И как только мы получаем утраченные документы, мы сообщаем об этом другим уполномоченным людям, которые примут решения по поводу возвращения.

— Есть какие-то способы упросить процедуру обмена между Россией и США или этого на данный момент не требуется?

— Я думаю, она, в принципе, уже достаточно проста. Если мы получаем информацию, что какие-то документы были украдены, находятся в розыске и они на территории США, то мы проведем наше расследование как любое другое. И мы передадим эту информацию обратно нашим российским коллегам, если мы можем вернуть эти документы и если они желают получить их обратно. Процесс, с моей точки зрения, достаточно прост, и это пример хорошей коммуникации.

— Можете ли вы припомнить какой-то необычный случай, связанный с возвращением этой части документов? Например, в прошлый раз один из российских архивов понял, что у них хранится подделка, только после того, как американская сторона заявила, что намерена вернуть этот документ, что подлинник все это время находился на территории США?

— Нет, я не знакома с тем случаем и не знаю, были ли подобные. Но могу сказать, что любые доказательства, которые мы получаем, имеют серьезную доказательную базу, и мы сотрудничаем по всем расследуемым случаям с экспертами, университетами, музеями, в том числе Смитсоновским институтом, чтобы удостовериться в подлинности документов.

— Что вы лично чувствуете по поводу предстоящей церемонии? И, с вашей точки зрения, могут ли подобные мероприятия способствовать некоему улучшению отношений?