Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T14:17Z
https://ria.ru/20190918/1558807755.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155260/84/1552608436_0:164:3072:1892_1036x0_80_0_0_f662d98d8b285fcaf67eaf38b98ec434.jpg
РИА Новости

Рогозин рассказал, когда ракеты Илона Маска начнут окупаться

13:53 18.09.2019 (обновлено: 14:17 18.09.2019)
1937
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на пресс-конференции на тему: "Фундаментальная наука в космосе" в пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на пресс-конференции на тему: Фундаментальная наука в космосе в пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Многоразовые ракеты-носители компании SpaceX выйдут на окупаемость ближе к 50-му пуску, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи" в Балтийском государственном техническом университете им. Устинова в Петербурге.
"Экономически многоразовость достигает своего эффекта, мы посчитали как у компании SpaceX, примерно с 46-47 пуска, не раньше", - сказал он.
По его словам, это связано с тем, что значительная часть топлива в ракете используется на посадку.
Рогозин уточнил, что работы по многоразовым ракетам ведутся и в России, однако применить ракетно-динамическую схему посадки у нас географически тяжело, поскольку платформу для посадки ракет пришлось бы строить в Якутии.
Согласно открытым данным, ракеты Илона Маска повторно летали в космос 22 раза.
Ракета космического назначения легкого класса Ангара-1.2ПП во время старта на космодроме Плесецк
8 марта, 13:28РИА Новости
Рогозин ответил на хвалебный комментарий Маска о российском ракетостроении
2071107
Обсудить 4
Илон МаскSpaceXДмитрий РогозинРоссияСанкт-ПетербургРИА Наука
Популярные комментарии
Много разовые ракеты сжигают в два раза больше топлива, и для экологии в два раза больше наносят вреда. Потому что топливо нужно больше на взлет, а потом еще и посадку тратить. А потом еще удивляются что, там что то потеплело. Два пуска одноразовой ракеты для окружающей среды равны как один пуск ракеты Маска. Не на том экономит Илон.
19 сентября, 00:11
РСРоман Славянский
5002001
Рекомендуем
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин напомнил, для чего в СССР создавались космические станции
РИА
Новости
Макет транспортно-энергетического модуля (ТЭМ), представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Рогозин рассказал о ходе работы по созданию "буксира" с ядерным двигателем
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
"Роскосмос" выяснил причины появления "дыры" в обшивке "Союза"
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
"Роскосмос" назвал стоимость новой российской ракеты с метановым двигателем
Лента
новостей
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин
Рогозин анонсировал 26 сентября ранее не объявленный космический запуск
Модель российского ракетного двигателя РД-180 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Россия продает США ракетные двигатели втридорога, заявил Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин назвал количество российских спутников в космосе
Marlon E. Villaverde. Работа финалиста конкурса фотографии EyeEm Awards 2019
Лучшие работы финалистов конкурса фотографии EyeEm Awards 2019
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
Сборка опытного образца самолета Ил-96-400М
В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего лайнера Ил-96-400М
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину после атаки на НПЗ
Помощник президента РФ Андрей Белоусов
Белоусов назвал худший сценарий событий после атаки на саудовские НПЗ
Стратегический ракетоносец Ту-95МС во время нанесения удара по объектам ИГ* (группировка Исламское государство, запрещена в РФ) на границе провинций Хама и Хомс в Сирии. 5 июля 2017
Эксперт рассказал о возможностях ракеты Х-101
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:53Суд в Японии оправдал трех сотрудников компании-оператора АЭС "Фукусима-1"
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
04:54Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН
04:46Гонконг вслед за США понизил базовую ставку, до 2,25%
04:43Пропавший бурятский бизнесмен нашелся в монастыре на берегу Байкала
04:41Шесть экипажей новых боевых кораблей сформировано на Тихоокеанском флоте
Лента новостейМолния