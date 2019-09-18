Рогозин рассказал, когда ракеты Илона Маска начнут окупаться

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на пресс-конференции на тему: "Фундаментальная наука в космосе" в пресс-центре МИА "Россия сегодня"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Многоразовые ракеты-носители компании SpaceX выйдут на окупаемость ближе к 50-му пуску, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи" в Балтийском государственном техническом университете им. Устинова в Петербурге.

"Экономически многоразовость достигает своего эффекта, мы посчитали как у компании SpaceX, примерно с 46-47 пуска, не раньше", - сказал он.

По его словам, это связано с тем, что значительная часть топлива в ракете используется на посадку.

Рогозин уточнил, что работы по многоразовым ракетам ведутся и в России, однако применить ракетно-динамическую схему посадки у нас географически тяжело, поскольку платформу для посадки ракет пришлось бы строить в Якутии.