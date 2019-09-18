В Ленобласти монтируют антивандальные павильоны ожидания транспорта

Кроме того, по словам собеседника агентства, павильоны будут выкрашены специальной ярко оранжевой краской, которая будет хорошо заметна в темное время суток

"В Волховском районе на трассе "Кириши — Городище — Волхов" идет монтаж остановок в деревнях Братовище и Запорожье, садоводствах "Лесной-7", "Восход" и "Труженик" и поселке Волхов. А на Дороге жизни во Всеволожском районе уже появились остановочные павильоны. В частности, в деревне Проба. Кроме того, строится остановка в Керро на дороге "Грузино — Керро". Также в скором времени жители поселков Возрождение, Харитоново, Пихтовое и Заречье в Выборгском районе смогут ждать автобус под крышей. В Гатчинском районе обустраиваются павильоны в деревнях Никольское, Даймище и Новом Свете. Монтируются две остановки в Горбунках и Низино", - сказал глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.