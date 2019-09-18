В Ленобласти монтируют антивандальные павильоны ожидания транспорта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. В Ленинградской области до конца года будут установлены 40 новых антивандальных павильонов ожидания общественного транспорта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Кроме того, по словам собеседника агентства, павильоны будут выкрашены специальной ярко оранжевой краской, которая будет хорошо заметна в темное время суток
Общая стоимость работ составит порядка 30 миллионов рублей.
"В Волховском районе на трассе "Кириши — Городище — Волхов" идет монтаж остановок в деревнях Братовище и Запорожье, садоводствах "Лесной-7", "Восход" и "Труженик" и поселке Волхов. А на Дороге жизни во Всеволожском районе уже появились остановочные павильоны. В частности, в деревне Проба. Кроме того, строится остановка в Керро на дороге "Грузино — Керро". Также в скором времени жители поселков Возрождение, Харитоново, Пихтовое и Заречье в Выборгском районе смогут ждать автобус под крышей. В Гатчинском районе обустраиваются павильоны в деревнях Никольское, Даймище и Новом Свете. Монтируются две остановки в Горбунках и Низино", - сказал глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.
Сразу 12 остановок дорожники поставят в Низино на дорогах "Ропша — Марьино" и "Новый Петергоф — Низино — Сашино". В городе Ульяновка в Тосненском районе две остановки появятся на дороге "Подъезд к станции Саблино, подытожил Седов.