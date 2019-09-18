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РИА Новости
Культура

Роднянский рассказал о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

13:08 18.09.2019 (обновлено: 13:09 18.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева
Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Свадьба режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой, которая состоялась во вторник в Петербурге, была очень "трогательной, красивой и запоминающейся", рассказал в Instagram продюсер Александр Роднянский.
"Вчера была свадьба моего близкого друга Федора Бондарчука и прекрасной Паулины Андреевой. Признаюсь, я не помню такой трогательной, красивой и запоминающейся свадьбы. Молодые неподдельно волновались, гости утирали слезы, а присущий подобным форматам пафос сопровождался какой-то удивительно веселой нежностью", - написал Роднянский.
Он отметил, что молодые "просили воздержаться от фотографий и соцсетей", и "две сотни гостей в подавляющем большинстве соблюдали объявленный диджитал-детокс". Сам Роднянский опубликовал в своем посте фото Бондарчука и Андреевой, сделанное на фестивале "Кинотавр".
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КультураПаулина АндрееваАлександр РоднянскийФедор БондарчукМоскваСанкт-Петербург
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