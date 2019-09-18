Роднянский рассказал о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Свадьба режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой, которая состоялась во вторник в Петербурге, была очень "трогательной, красивой и запоминающейся", рассказал в Instagram продюсер Александр Роднянский.
"Вчера была свадьба моего близкого друга Федора Бондарчука и прекрасной Паулины Андреевой. Признаюсь, я не помню такой трогательной, красивой и запоминающейся свадьбы. Молодые неподдельно волновались, гости утирали слезы, а присущий подобным форматам пафос сопровождался какой-то удивительно веселой нежностью", - написал Роднянский.
Он отметил, что молодые "просили воздержаться от фотографий и соцсетей", и "две сотни гостей в подавляющем большинстве соблюдали объявленный диджитал-детокс". Сам Роднянский опубликовал в своем посте фото Бондарчука и Андреевой, сделанное на фестивале "Кинотавр".