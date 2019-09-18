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РИА Новости

Суд освободил Губайдулина из-под стражи

12:13 18.09.2019 (обновлено: 15:40 18.09.2019)
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Мещанский суд Москвы освободил под подписку о невыезде программиста Айдара Губайдулина, которого обвиняют в том, что он бросил пластиковую бутылку в сторону полицейского на несанкционированной акции 27 июля.
Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, в начале заседания гособвинитель попросил вернуть дело в прокуратуру на доследование и изменить обвиняемому меру пресечения.
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
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Суд оба ходатайства удовлетворил, Губайдулина освободили из-под стражи.

"Из обвинительного заключения Губайдулина суд усматривает несоответствие квалификации преступления фактическим обстоятельствам дела, изложенным в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и в обвинительном заключении, что исключает вынесение постановления приговора или иного решения", — указала судья в мотивировочной части.

Адвокат Максим Пашков в беседе с журналистами признался, что ходатайство прокурора его удивило. Юрист связал такой поворот в деле с общественным резонансом вокруг приговора актеру Павлу Устинову.
Накануне в суде огласили обвинительное заключение. Губайдулина обвинили в применении насилия против представителя власти, не опасного для жизни или здоровья. Вину молодой человек не признал.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
9 августа, 17:11РИА Новости
Глава СПЧ поддержал идею создать список мест для митингов и акций
Ранее московские суды уже вынесли приговоры шестерым участникам несанкционированных акций.
Так, Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии за то, что толкнул полицейского и бросил в сторону сотрудников правоохранительных органов мусорный бак.
Ивана Подкопаева осудили за то, что он распылил газ из баллончика в лица полицейских. Его приговорили к трем годам колонии.
Два года колонии получил Данила Беглец за то, что схватил за запястье прапорщика полиции и одернул в сторону.
Кирилла Жукова, который ударил сотрудника Росгвардии снизу по шлему, "от чего правоохранитель испытал физическую боль", осудили на три года колонии.
Константина Котова приговорили к четырем годам за неоднократное нарушение порядка проведения митингов.
Павла Устинова приговорили к трем с половиной годам колонии за применение насилия к сотруднику ОМОНа. Согласно материалам дела, сержант полиции Александр Лягин вывихнул плечо, пытаясь задержать за нарушение общественного порядка сопротивлявшегося Устинова.
Кроме того, блогер Владислав Синица получил пять лет колонии по обвинению в экстремизме — один из его постов в Twitter следствие трактовало как призыв убивать детей силовиков.
За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
8 августа, 17:35РИА Новости
В ОП призвали уточнить меры наказания за участие в несогласованных акциях
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля.
За нарушения в общей сложности задержаны около 1,7 тысячи человек, возбуждены уголовные дела.
По различным делам проходили 15 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец, Валерий Костенок, Эдуард Малышевский и Никита Чирцов.
Однако позже СК снял обвинения с Абаничева, Конона, Костенка, Барабанова и Егора Жукова.
Такое же решение приняли в отношении Дмитрия Васильева — режиссера телеканала "Доктор". Он избежал ареста, так как из-за проблем со здоровьем попал в реанимацию прямо из изолятора временного содержания. Позднее Васильев перешел в статус свидетеля.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
А зря! Его надо было отправить в российскую "голубую устрицу", чтобы он понял что и к чему...
18 сентября, 12:59
ВЛВлад Лиходеев
44400117
В общем и целом, аресты это и есть цель организаторов этих митингов. Найти "дурачка" в толпе даже и не надо, найдётся сам.
18 сентября, 12:40
Ryskin Andy
38000114
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