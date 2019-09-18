Суд освободил Губайдулина из-под стражи

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Мещанский суд Москвы освободил под подписку о невыезде программиста Айдара Губайдулина, которого обвиняют в том, что он бросил пластиковую бутылку в сторону полицейского на несанкционированной акции 27 июля.

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, в начале заседания гособвинитель попросил вернуть дело в прокуратуру на доследование и изменить обвиняемому меру пресечения.

Суд оба ходатайства удовлетворил, Губайдулина освободили из-под стражи.

"Из обвинительного заключения Губайдулина суд усматривает несоответствие квалификации преступления фактическим обстоятельствам дела, изложенным в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и в обвинительном заключении, что исключает вынесение постановления приговора или иного решения", — указала судья в мотивировочной части.

Адвокат Максим Пашков в беседе с журналистами признался, что ходатайство прокурора его удивило. Юрист связал такой поворот в деле с общественным резонансом вокруг приговора актеру Павлу Устинову.

Накануне в суде огласили обвинительное заключение. Губайдулина обвинили в применении насилия против представителя власти, не опасного для жизни или здоровья. Вину молодой человек не признал.

Ранее московские суды уже вынесли приговоры шестерым участникам несанкционированных акций.

Так, Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии за то, что толкнул полицейского и бросил в сторону сотрудников правоохранительных органов мусорный бак.

Ивана Подкопаева осудили за то, что он распылил газ из баллончика в лица полицейских. Его приговорили к трем годам колонии.

Два года колонии получил Данила Беглец за то, что схватил за запястье прапорщика полиции и одернул в сторону.

Кирилла Жукова, который ударил сотрудника Росгвардии снизу по шлему, "от чего правоохранитель испытал физическую боль", осудили на три года колонии.

Константина Котова приговорили к четырем годам за неоднократное нарушение порядка проведения митингов.

Павла Устинова приговорили к трем с половиной годам колонии за применение насилия к сотруднику ОМОНа. Согласно материалам дела, сержант полиции Александр Лягин вывихнул плечо, пытаясь задержать за нарушение общественного порядка сопротивлявшегося Устинова.

Кроме того, блогер Владислав Синица получил пять лет колонии по обвинению в экстремизме — один из его постов в Twitter следствие трактовало как призыв убивать детей силовиков.

За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля.

За нарушения в общей сложности задержаны около 1,7 тысячи человек, возбуждены уголовные дела.

По различным делам проходили 15 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец, Валерий Костенок, Эдуард Малышевский и Никита Чирцов.

Однако позже СК снял обвинения с Абаничева, Конона, Костенка, Барабанова и Егора Жукова.