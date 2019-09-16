Устинова признали виновным в нападении на ОМОН на незаконной акции в Москве

Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОНа в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы. 16 сентября 2019

Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОНа в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы. 16 сентября 2019

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил Павла Устинова к 3,5 года колонии за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа в центре столицы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее суд признал его виновным в преступлении.

Согласно материалам дела, на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова за нарушение общественного порядка. Тот начал сопротивляться, у омоновца обнаружили вывих левого плеча.

Устинова обвинили по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти". Свою вину он не признал.

Прокурор просил приговорить его к шести годам колонии общего режима.

В начале сентября осудили еще пятерых участников несанкционированных акций. Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии за то, что толкнул полицейского и бросил в сторону сотрудников правоохранительных органов мусорный бак.

Ивана Подкопаева осудили за то, что он распылил газ из баллончика в лица полицейских. Его приговорили к трем годам колонии.

Два года колонии общего режима получил Данила Беглец за то, что схватил за запястье прапорщика полиции и одернул в сторону.

Кирилла Жукова, который ударил сотрудника Росгвардии снизу по шлему, "от чего правоохранитель испытал физическую боль", осудили на три года колонии.

Константина Котова приговорили к четырем годам колонии общего режима за неоднократное нарушение порядка проведения митингов.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля.

За нарушения в общей сложности задержаны около 1,7 тысячи человек, возбуждены уголовные дела.

По различным делам проходили 15 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец, Валерий Костенок, Эдуард Малышевский и Никита Чирцов.

Однако позже СК снял обвинения с Абаничева, Конона, Костенка, Барабанова и Егора Жукова.