В Ленинградской области женщина погибла от отравления угарным газом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Следственные органы Ленинградской области возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как в квартире в Гатчине было обнаружено тело женщины, которая, предположительно, погибла от отравления угарным газом, а трое детей из этой квартиры попали в больницу, сообщает СУСК РФ по региону.

"Вечером 17 сентября в квартире жилого дома, расположенного на одной из улиц города Гатчина, было обнаружено тело 32-летней хозяйки с признаками отравления угарным газом. Также из квартиры с признаками отравления в больницу были госпитализированы трое детей в возрасте 4, 12 и 15 лет. По данному факту... возбуждено уголовное дело по (статье) "причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.

В СУСК отметили, что 4-летний мальчик и 12-летняя девочка - это дети погибшей, а 15-летняя девочка - подруга дочери погибшей.

Как установило следствие, в ходе осмотра водонагревателя на кухне в его конструкцию "неустановленным лицом" были внесены изменения, "в результате чего могло происходить выделение угарного газа".