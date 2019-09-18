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РИА Новости

В Ленинградской области женщина погибла от отравления угарным газом

10:37 18.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Следственные органы Ленинградской области возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как в квартире в Гатчине было обнаружено тело женщины, которая, предположительно, погибла от отравления угарным газом, а трое детей из этой квартиры попали в больницу, сообщает СУСК РФ по региону.
"Вечером 17 сентября в квартире жилого дома, расположенного на одной из улиц города Гатчина, было обнаружено тело 32-летней хозяйки с признаками отравления угарным газом. Также из квартиры с признаками отравления в больницу были госпитализированы трое детей в возрасте 4, 12 и 15 лет. По данному факту... возбуждено уголовное дело по (статье) "причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.
В СУСК отметили, что 4-летний мальчик и 12-летняя девочка - это дети погибшей, а 15-летняя девочка - подруга дочери погибшей.
Как установило следствие, в ходе осмотра водонагревателя на кухне в его конструкцию "неустановленным лицом" были внесены изменения, "в результате чего могло происходить выделение угарного газа".
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8 августа, 09:25РИА Новости
В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
Сейчас следователи осмотрели место происшествия и продолжают выяснять обстоятельства несчастного случая, информирует СУСК.
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