У чиновников нет морального права кичиться дорогим отдыхом, заявили в ГД

"К несчастью, у нас есть категория чиновников, которые никак не могут понять, в чем смысл их работы. Вы сначала обеспечьте людей возможностью ездить за границу и купаться в ваннах на курортах – неважно, чем они наполнены, шоколадом или нефтью. А потом сами ездите туда и выкладывайте фотографии в интернет. Никто не против отпуска. Но должна же быть культура, уважение к людям. Зачем раздражать их этими фотографиями?" - цитирует Старшинова пресс-служба.