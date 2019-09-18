У чиновников нет морального права кичиться дорогим отдыхом, заявили в ГД

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Хвастаться дорогим отдыхом в соцсетях неуместно для чиновников, такое мнение выразил депутат Госдумы Михаил Старшинов (фракция "Единой России"), сообщает пресс-служба партии.
Ранее в социальных сетях появилась фотография руководителя IT-корпорации Ульяновской области Светланы Опенышевой с курорта. Подпись к фото, в которой чиновница подчеркивает стоимость своего отпуска, вызвала широкий общественный резонанс.
"К несчастью, у нас есть категория чиновников, которые никак не могут понять, в чем смысл их работы. Вы сначала обеспечьте людей возможностью ездить за границу и купаться в ваннах на курортах – неважно, чем они наполнены, шоколадом или нефтью. А потом сами ездите туда и выкладывайте фотографии в интернет. Никто не против отпуска. Но должна же быть культура, уважение к людям. Зачем раздражать их этими фотографиями?" - цитирует Старшинова пресс-служба.
Отмечается, что, по его мнению, неуместно обсуждать высокую стоимость отдыха. "Если простым людям это недоступно, то и госслужащие, которые живут на деньги налогоплательщиков, не имеют морального права кичиться тем, что могут себе позволить такой образ жизни", - говорится в приведенной цитате.
Подчеркивается, что Старшинов также уверен - губернатор Ульяновской области Сергей Морозов не должен был использовать ситуацию в своих интересах.
"Губернатор, что, не понимает этого? Или он может в этой ситуации только вытолкнуть женщину на общественное порицание? Где он был, пока ситуация не вызвала резонанс? Вместо того, чтобы первым "пнуть" свою сотрудницу, он первым должен был посыпать голову пеплом, если он действительно лидер", - цитирует пресс-служба парламентария.
Ранее Морозов раскритиковал Опенышеву, которая выложила в Instagram селфи из нафталановой ванны в азербайджанском санатории и написала: "Много шоколада не бывает". Морозов назвал поведение Опенышевой "чудачеством" и потребовал "жить более скромно". Он поручил провести служебную проверку, по итогам которой решат, увольнять ли чиновницу. Опенышева публично извинилась, пост в Instagram был удален. Недельный курс ванн стоит 650 долларов.
Комиссия по этике рекомендовала Морозову не увольнять Опенышеву.