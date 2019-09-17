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РИА Новости

Губернатору рекомендовали не увольнять чиновницу за селфи в "шоколаде"

20:10 17.09.2019 (обновлено: 20:59 17.09.2019)
17505
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГубернатор Ульяновской области Сергей Морозов на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
САМАРА, 17 сен — РИА Новости. Комиссия по этике рекомендовала губернатору Ульяновской области Сергею Морозову не увольнять своего советника Светлану Опенышеву, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук.
Собеседник агентства уточнил, что Морозову посоветовали ограничиться выговором.
Губернатор пока не ознакомился с решением комиссии, так как находится на совещании.
Ранее Опенышева выложила в Instagram фотографию с отдыха в азербайджанском санатории, где она принимает нафталановую ванну, с подписью "Много шоколада не бывает".
Пост вызвал критику со стороны Морозова. Он назвал поведение Опенышевой "чудачеством" и призвал "жить более скромно".
Началась служебная проверка, женщина написала заявление об увольнении. Кроме того, чиновница удалила публикацию и попросила прощения.
Отмечается, что недельный курс таких ванн стоит 650 долларов (менее 42 тысяч рублей).
Пользователи Facebook оставляют комментарии в поддержку Опенышевой, называя ситуацию "бредом", "скандалом на пустом месте" и "апофеозом абсурда".
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
Вчера, 15:16РИА Новости
В Сети отреагировали на "шоколадную ванну" ульяновской чиновницы
10023922887
Обсудить 26
Сергей Морозов (политик)Ульяновская областьОбщество
Популярные комментарии
Ну искупалась. Все пристойно, пошутила про шоколад.
17 сентября, 21:01
jjuws-w
1620015
Слава Богу, хоть кому-то хватило смелости положить конец этой вакханалии - ломать карьеры людям из-за неоднозначного фотоснимка или фразы! Если в действиях чиновника нет состава правонарушения - увольнять его неправильно. В стране сотни тысяч чиновников, абсолютное большинство их - честные труженики. Но они тоже люди со своими слабостями. Подумаешь, искупалась в нафтолановой ванне! Я вот тоже этим летом принимал грязевую ванну и даже фото есть - и что?
17 сентября, 22:00
Руслан Тлеуж
1000035
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