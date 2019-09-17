Губернатору рекомендовали не увольнять чиновницу за селфи в "шоколаде"

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на Российском инвестиционном форуме в Сочи

САМАРА, 17 сен — РИА Новости. Комиссия по этике рекомендовала губернатору Ульяновской области Сергею Морозову не увольнять своего советника Светлану Опенышеву, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук.

Собеседник агентства уточнил, что Морозову посоветовали ограничиться выговором.

Губернатор пока не ознакомился с решением комиссии, так как находится на совещании.

Ранее Опенышева выложила в Instagram фотографию с отдыха в азербайджанском санатории, где она принимает нафталановую ванну, с подписью "Много шоколада не бывает".

Пост вызвал критику со стороны Морозова. Он назвал поведение Опенышевой "чудачеством" и призвал "жить более скромно".

Началась служебная проверка, женщина написала заявление об увольнении. Кроме того, чиновница удалила публикацию и попросила прощения.

Отмечается, что недельный курс таких ванн стоит 650 долларов (менее 42 тысяч рублей).