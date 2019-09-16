Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T23:41Z
https://ria.ru/20190916/1558752921.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155527/96/1555279678_0:266:3079:1998_1036x0_80_0_0_77dba78bc35b725695379991bc857e1f.jpg
РИА Новости

Губернатор Морозов поручил проверить советницу после селфи в "шоколаде"

23:41 16.09.2019
20215
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСергей Морозов
Сергей Морозов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Сергей Морозов. Архивное фото
САМАРА, 16 сен — РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести служебную проверку своего советника по IT-сфере, бывшего руководителя аппарата губернатора и правительства региона 55-летней Светланы Опенышевой после селфи в "шоколадной" ванне, сообщил в понедельник пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук. По данным местных СМИ, глава региона также поручил уволить чиновницу.
По данным издания Ulpressa, Опенышева, ныне занимающая должность директора областного учреждения "Правительство для граждан", выложила в своем аккаунте в Instagram селфи с отдыха в санатории в Азербайджане, где она принимает нафталановую ванну: на фото видна голова чиновницы, по горло погруженной в нафталановую нефть. Под фотографией Опенышева оставила надпись: "Много шоколада не бывает". В настоящее время пост, вызвавший критику губернатора, удален.
Оформление протокола задержания в отделе МВД
15 сентября, 10:38Радио
Мужчина выронил в полиции телефон с селфи на фоне убитого им человека
"Любое нескромное отношение будет пресекаться. Многие могут себе позволить выехать за границу. Но когда я посмотрел на чудачества госпожи Опенышевой, я принял решение провести служебную проверку. Нужно жить более скромно", - цитирует Морозова Гончарук в Twitter.
Ulpressa приводит более полную цитату Морозова, в которой глава региона говорит, что принял решение не только провести служебную проверку, но и уволить Опенышеву: "Я многим подписываю разрешения на отпуск за рубежом (закон оговаривает), но нельзя так кичиться своим достатком. Мое решение - провести служебную проверку и уволить Опенышеву.
Светлане Опенышевой 55 лет. С 2001 по 2007 годы работала в администрации города Димитровграда, с сентября 2007 - в правительстве Ульяновской области. С ноября 2010 года – заместитель председателя правительства Ульяновской области, с марта 2013 года - заместитель председателя правительства региона - руководитель аппарата губернатора и правительства Ульяновской области. В настоящее время Опенышева является советником губернатора Ульяновской области, возглавляет областное учреждение "Правительство для граждан".
Фото, опубликованное Джессикой Джордж в Twitter
21 августа, 15:20РИА Новости
Девушка без комплексов устроила селфи-фотосессию в метро и прославилась
861513239
Обсудить 10
Спортсмены и команды
Сергей Морозов
Ульяновская областьОбщество
Рекомендуем
Андрей Разин
Разин пообещал подать в суд на "Первый канал" из-за эфира про Заворотнюк
РИА
Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ, пишут СМИ
Штаб-квартира ОБСЕ
Украинская делегация попыталась в ОБСЕ лишить слова представителя Крыма
Вид на курортный поселок Коктебель
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Лента
новостей
Пункт продажи лотерейных билетов
Москвич стал мультимиллионером, купив лотерейный билет за 200 рублей
Путин процитировал Коран и предложил Саудовской Аравии закупить С-400
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400
Автомобиль полиции
В Москве насильник четыре дня удерживал школьницу у себя дома, сообщили СМИ
Сотрудник Мозырского пограничного отряда в межгосударственном пункте пропуска Александровка на белорусско-украинской границе
Таможня и КГБ Белоруссии помогли остановить ввоз оружия в Россию с Украины
Памятник маршалу Коневу в Праге
В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. 6 сентября 2019
Путин помиловал трех осужденных
Автомобиль скорой помощи на Украине
На Украине живущая на свалке 12-летняя девочка родила ребенка
Клад, найденный при ремонте дома в городе Троицке
На Урале мужчина во время ремонта нашел в доме тайник со старинным кладом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:32Камчатские депутаты запретили продавать несовершеннолетним вейпы
06:28На продажу спиртных напитков могут ввести новые ограничения
06:16В Саратове возбуждено уголовное дело по факту изнасилования врача
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
Лента новостейМолния