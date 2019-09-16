Губернатор Морозов поручил проверить советницу после селфи в "шоколаде"

САМАРА, 16 сен — РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести служебную проверку своего советника по IT-сфере, бывшего руководителя аппарата губернатора и правительства региона 55-летней Светланы Опенышевой после селфи в "шоколадной" ванне, сообщил в понедельник пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук. По данным местных СМИ, глава региона также поручил уволить чиновницу.

По данным издания Ulpressa , Опенышева, ныне занимающая должность директора областного учреждения "Правительство для граждан", выложила в своем аккаунте в Instagram селфи с отдыха в санатории в Азербайджане, где она принимает нафталановую ванну: на фото видна голова чиновницы, по горло погруженной в нафталановую нефть. Под фотографией Опенышева оставила надпись: "Много шоколада не бывает". В настоящее время пост, вызвавший критику губернатора, удален.

"Любое нескромное отношение будет пресекаться. Многие могут себе позволить выехать за границу. Но когда я посмотрел на чудачества госпожи Опенышевой, я принял решение провести служебную проверку. Нужно жить более скромно", - цитирует Морозова Гончарук в Twitter

Ulpressa приводит более полную цитату Морозова, в которой глава региона говорит, что принял решение не только провести служебную проверку, но и уволить Опенышеву: "Я многим подписываю разрешения на отпуск за рубежом (закон оговаривает), но нельзя так кичиться своим достатком. Мое решение - провести служебную проверку и уволить Опенышеву.