Зампред общества российско-китайской дружбы удостоена высшей госнаграды КНР

ПЕКИН, 18 сен - РИА Новости. Первый заместитель председателя общества российско-китайской дружбы Галина Куликова удостоена ордена Дружбы – высшей государственной награды КНР, вручаемой иностранным гражданам, соответствующий указ подписал председатель КНР Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин подписал указ о вручении высших наград 42 гражданам Китая и иностранных государств по случаю 70-й годовщины образования КНР.

Орден Дружбы КНР был утвержден соответствующим законом, вступившим в силу 1 января 2016 года. Первым из глав государств ордена удостоился российский президент Владимир Путин, Си Цзиньпин вручил ему орден в рамках государственного визита Путина в Китай в июне прошлого года, в этом году орден был вручен бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

Таким образом, Куликова стала уже вторым гражданином РФ, кто получил высшую награду КНР. Вместе с ней награды удостоены первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро, принцесса Таиланда Маха Чакри Сириндхорн, танзанийский дипломат Салим Ахмед Салим, бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен.

Галина Куликова в 1960 году начала работать в Союзе советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами, в 1965 году назначена на должность заведующей отделом социалистических стран Востока ССОД, где и проработала до 1989 года. В 1989 году была направлена на работу в КНР в состав посольства СССР на должность представителя ССОД и ОСКД, советника посольства СССР в КНР, где работала до января 2001 года.

С апреля 2003 года Куликова работает в Институте Дальнего Востока Российской академии наук в качестве старшего научного сотрудника, а также занимает пост первого заместителя председателя центрального правления Общества российско-китайской дружбы.