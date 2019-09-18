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РИА Новости

Зампред общества российско-китайской дружбы удостоена высшей госнаграды КНР

05:39 18.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Председатель КНР Си Цзиньпин
ПЕКИН, 18 сен - РИА Новости. Первый заместитель председателя общества российско-китайской дружбы Галина Куликова удостоена ордена Дружбы – высшей государственной награды КНР, вручаемой иностранным гражданам, соответствующий указ подписал председатель КНР Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин подписал указ о вручении высших наград 42 гражданам Китая и иностранных государств по случаю 70-й годовщины образования КНР.
Орден Дружбы КНР был утвержден соответствующим законом, вступившим в силу 1 января 2016 года. Первым из глав государств ордена удостоился российский президент Владимир Путин, Си Цзиньпин вручил ему орден в рамках государственного визита Путина в Китай в июне прошлого года, в этом году орден был вручен бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.
Таким образом, Куликова стала уже вторым гражданином РФ, кто получил высшую награду КНР. Вместе с ней награды удостоены первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро, принцесса Таиланда Маха Чакри Сириндхорн, танзанийский дипломат Салим Ахмед Салим, бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен.
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Галина Куликова в 1960 году начала работать в Союзе советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами, в 1965 году назначена на должность заведующей отделом социалистических стран Востока ССОД, где и проработала до 1989 года. В 1989 году была направлена на работу в КНР в состав посольства СССР на должность представителя ССОД и ОСКД, советника посольства СССР в КНР, где работала до января 2001 года.
С апреля 2003 года Куликова работает в Институте Дальнего Востока Российской академии наук в качестве старшего научного сотрудника, а также занимает пост первого заместителя председателя центрального правления Общества российско-китайской дружбы.
Она занимается исследованием народной дипломатии и ее роли в развитии российско-китайских отношений, а также российско-китайским гуманитарным сотрудничеством.
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