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РИА Новости

На российских пограничников напали в Японском море

01:52 18.09.2019 (обновлено: 07:43 18.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПриморские пограничники задержали иностранную шхуну в Японском море
Приморские пограничники задержали иностранную шхуну в Японском море
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Экипаж северокорейской шхуны, на которой находились браконьеры, напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
Инцидент произошел в районе банки Кито-Ямато в российской исключительной экономической зоне. Пограничники обнаружили две шхуны и одиннадцать мотоботов, занимавшихся незаконным ловом.
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Браконьеры из КНДР 4 дня жили на необитаемом острове в ПриморьеШесть северокорейских браконьеров около четырех суток провели на необитаемом острове в Приморье после того, как их лодка разбилась о скалы. В итоге для спасения северокорейцев в условиях шторма к острову Матвеева был направлен большой пограничный корабль.
Одно судно, на борту которого находился 21 член экипажа, задержали, со второго по пограничникам был открыт огонь — по предварительным данным, на нем были более 45 человек.
В результате трое российских пограничников получили ранения.

Реакция МИД

В МИД вызвали временного поверенного в делах северокорейского посольства в Москве Чин Чжон Хёпа.
Дипломат находился в здании министерства больше часа. Он отказался от комментариев как при приезде в МИД, так и при выходе.
Как позже сообщил МИД, северокорейскому дипломату выразили озабоченность в связи с инцидентом в Японском море. Москва потребовала от Пхеньяна принять для недопущения подобного исчерпывающие меры.
Временному поверенному было заявлено, что российская сторона предпринимает решительные шаги по задержанию лиц, совершивших противоправные действия.
Чин Чжон Хёп обещал незамедлительно доложить в Пхеньян, отметили в МИД.
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1 декабря 2011, 05:18РИА Новости
Пять тонн краба пограничники обнаружили на российском судне-браконьереСахалинские пограничники при содействии ФСБ задержали российское судно "Астероид", на борту которого было обнаружено около 5 тонн незаконно добытого живого краба, что является крупной партией, сообщила РИА Новости сотрудница группы общественных связей сахалинского пограничного управления ФСБ России.

Комментарий эксперта

Бывший первый замдиректора – начальник Главного штаба Федеральной пограничной службы (ФПС) России Николай Резниченко, комментируя инцидент в эфире радио Sputnik, заявил, что с браконьерами необходимо действовать жестко — отбирать судна, штрафовать и судить нарушителей.
Других мер нет, и неважно: японцы, корейцы или наши браконьеры", – подчеркнул генерал-полковник.
В то же время он подчеркнул, что до этого задержания не приводили к перестрелкам. По его словам, применение нарушителями оружия может быть продиктовано их желанием избежать разбирательств и поскорее вернуться к противоправной деятельности.

Мнение сенатора

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что инцидент не повлияет на отношения России и КНДР.

По его словам, северокорейские рыбаки уже не первый год занимаются браконьерством. "Также не является секретом и то, что Пхеньян, если и не поощряет подобные действия, то, по крайней мере, закрывает на них глаза", — отметил Клинцевич в своем Facebook.

Также сенатор задался вопросами, откуда у браконьеров оружие и какие меры будут приняты для пресечения подобных случаев.

Браконьерство у границ России

Проблема браконьерства в водах у российских границ сохраняется. В прошлом году сотрудники береговой охраны выявили более 8 тысяч нарушений, задержаны 39 российских и иностранных судов, а также 1037 маломерных судов, из них конфискованы 27.
ФСБ при этом отмечает значительное снижение "подфлажников" — браконьерских судов с российскими экипажами, но под флагами других стран.
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Задержание браконьеров из КНДРСовет Федерации РФПограничное управление ФСБ РФФСБ РФФранц КлинцевичКНДРРоссияБезопасностьВ мире
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