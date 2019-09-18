На Украине признали, что Западу трудно придерживаться санкций против России

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Западным странам все сложнее придерживаться антироссийских санкций, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью изданию Западным странам все сложнее придерживаться антироссийских санкций, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью изданию Welt

По словам министра, ограничительные меры наносят вред экономике России, однако они неидеальные, и Запад перестает придерживаться их.

"Западные санкции неидеальны и для наших западных партнеров все сложнее поддерживать их, тем не менее они наносят вред российской экономике. И это побуждает россиян двигаться в правильном направлении", — сказал Пристайко.

Отход от ограничительных мер он углядел, в частности, в восстановлении полномочий российской делегации в ПАСЕ и призывах к возвращению восточного соседа в "Большую восьмерку".