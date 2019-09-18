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РИА Новости

На Украине признали, что Западу трудно придерживаться санкций против России

00:57 18.09.2019 (обновлено: 01:13 18.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Западным странам все сложнее придерживаться антироссийских санкций, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью изданию Welt.
По словам министра, ограничительные меры наносят вред экономике России, однако они неидеальные, и Запад перестает придерживаться их.
"Западные санкции неидеальны и для наших западных партнеров все сложнее поддерживать их, тем не менее они наносят вред российской экономике. И это побуждает россиян двигаться в правильном направлении", — сказал Пристайко.
Отход от ограничительных мер он углядел, в частности, в восстановлении полномочий российской делегации в ПАСЕ и призывах к возвращению восточного соседа в "Большую восьмерку".
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Ранее на пресс-конференции на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве глава МИД Украины заявил, что антироссийские санкции — не самоцель для властей Украины, цель Киева, по словам Пристайко, не заключается в том, чтобы "сделать России больно", а в том, чтобы "жить счастливо вместе".
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Ситуация на УкраинеВадим ПристайкоМИД УкраиныГерманияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Обычная речь украинского лицемера. Россия в правильном направлении движется, украина в обратном.
18 сентября, 03:36
Vlad Bilenko
5820000
Санкции помогают России развивать собственное производство, не зависеть от запада и двигаться в правильном направлении. А Украина может продолжать "жить счастливо" со своими новыми друзьями, продавать им свои земли и обкрадывать свой народ.
18 сентября, 05:52
barbusint
1310000
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