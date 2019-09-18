На Украине признали, что Западу трудно придерживаться санкций против России

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Западным странам все сложнее придерживаться антироссийских санкций, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью изданию Welt.
По словам министра, ограничительные меры наносят вред экономике России, однако они неидеальные, и Запад перестает придерживаться их.
"Западные санкции неидеальны и для наших западных партнеров все сложнее поддерживать их, тем не менее они наносят вред российской экономике. И это побуждает россиян двигаться в правильном направлении", — сказал Пристайко.
Отход от ограничительных мер он углядел, в частности, в восстановлении полномочий российской делегации в ПАСЕ и призывах к возвращению восточного соседа в "Большую восьмерку".
Ранее на пресс-конференции на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве глава МИД Украины заявил, что антироссийские санкции — не самоцель для властей Украины, цель Киева, по словам Пристайко, не заключается в том, чтобы "сделать России больно", а в том, чтобы "жить счастливо вместе".