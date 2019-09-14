Глава МИД Украины заявил, что Киев не ставит цели "сделать России больно"

КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не ставит своей целью "сделать России больно".

Накануне Пристайко назвал "оттепелью" текущее состояние отношений с Москвой.

"Президент, парламент, правительство действуют одним голосом, и это та ситуация, с которой Россия не может не считаться. Мы представляем монолитную силу, которая понимает, каково будущее Украины и как этого достичь", - заявил Пристайко на пресс-конференции на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

Он добавил, что антироссийские санкции не являются самоцелью для украинских властей.

"Наша цель - не сделать России больно, наша цель - чтобы мы с вами жили счастливо", - отметил глава украинского МИД.