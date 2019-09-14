Глава МИД Украины заявил, что Киев не ставит цели "сделать России больно"

КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не ставит своей целью "сделать России больно".
Накануне Пристайко назвал "оттепелью" текущее состояние отношений с Москвой.
"Президент, парламент, правительство действуют одним голосом, и это та ситуация, с которой Россия не может не считаться. Мы представляем монолитную силу, которая понимает, каково будущее Украины и как этого достичь", - заявил Пристайко на пресс-конференции на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
Он добавил, что антироссийские санкции не являются самоцелью для украинских властей.
"Наша цель - не сделать России больно, наша цель - чтобы мы с вами жили счастливо", - отметил глава украинского МИД.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Москва названа "агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.