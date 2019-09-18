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РИА Новости
Единый день голосования

Беглов вступит в должность губернатора Санкт-Петербурга

00:11 18.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вступит в должность в среду.
На состоявшихся 8 сентября выборах Беглов, который был врио губернатора, победил с 64,43% голосов избирателей. Явка на выборах составила 30,07%. Санкт-Петербургская избирательная комиссия 11 сентября утвердила итоги голосования на выборах губернатора города.
Церемония инаугурации пройдет в Мариинском дворце. В соответствии с уставом Санкт-Петербурга, в присутствии депутатов петербургского парламента, судей уставного суда Петербурга и почетных граждан города Беглов принесет присягу на верность народу, Конституции РФ и уставу Санкт-Петербурга. Затем новому главе исполнительной власти города будет вручен символ власти высшего должностного лица Санкт-Петербурга – должностной нагрудный знак губернатора города.
В начале октября прошлого года президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и назначил врио главы города полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Беглова. Полтавченко было предложено возглавить Объединенную судостроительную корпорацию в качестве председателя совета директоров.
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Единый день голосованияАлександр БегловРоссияСанкт-ПетербургПолитика
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