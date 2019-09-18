Беглов вступит в должность губернатора Санкт-Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вступит в должность в среду.

На состоявшихся 8 сентября выборах Беглов, который был врио губернатора, победил с 64,43% голосов избирателей. Явка на выборах составила 30,07%. Санкт-Петербургская избирательная комиссия 11 сентября утвердила итоги голосования на выборах губернатора города.

Церемония инаугурации пройдет в Мариинском дворце. В соответствии с уставом Санкт-Петербурга, в присутствии депутатов петербургского парламента, судей уставного суда Петербурга и почетных граждан города Беглов принесет присягу на верность народу, Конституции РФ и уставу Санкт-Петербурга. Затем новому главе исполнительной власти города будет вручен символ власти высшего должностного лица Санкт-Петербурга – должностной нагрудный знак губернатора города.