Столтенберг обвинил Россию в разработке новых ракет

БРЮССЕЛЬ, 17 сен – РИА Новости. НАТО считает, что РФ продолжает "разрабатывать и развертывать" новые ракетные вооружения, которые нарушают прекративший действовать в августе договор по РСМД, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг, сославшись на некие "независимые разведданные".

"Проблема заключается в том, что несколько лет назад Россия приступила к разработке и размещению в Европе ракет средней дальности, обладающих ядерным потенциалом. И эти ракеты мобильны, их трудно обнаружить, они снижают время предупреждения о любом применении ядерного оружия в вооруженном конфликте и, следовательно, порог для применения ядерного оружия", - заявил Столтенберг в Багдаде, куда он прибыл с визитом.

По его словам, все союзники по НАТО поддержали США, когда они объявили, что выйдут из договора, "если Россия не вернется к его соблюдению". "Но Россия не вернулась к соблюдению, они продолжают разрабатывать и развертывать эти новые вооружения, нарушая договор", - цитирует пресс-служба альянса слова генсека, который сослался при этом на некие "независимые разведданные" и не привел конкретных доказательств.

Ранее Министерство обороны РФ заявило, что "Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", а также "не планирует развертывать такие ракеты ни в Европе, ни в других регионах мира, до тех пор, пока там не появится подобное оружие американского производства".