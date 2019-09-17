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РИА Новости

Столтенберг обвинил Россию в разработке новых ракет

22:05 17.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 сен – РИА Новости. НАТО считает, что РФ продолжает "разрабатывать и развертывать" новые ракетные вооружения, которые нарушают прекративший действовать в августе договор по РСМД, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг, сославшись на некие "независимые разведданные".
"Проблема заключается в том, что несколько лет назад Россия приступила к разработке и размещению в Европе ракет средней дальности, обладающих ядерным потенциалом. И эти ракеты мобильны, их трудно обнаружить, они снижают время предупреждения о любом применении ядерного оружия в вооруженном конфликте и, следовательно, порог для применения ядерного оружия", - заявил Столтенберг в Багдаде, куда он прибыл с визитом.
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По его словам, все союзники по НАТО поддержали США, когда они объявили, что выйдут из договора, "если Россия не вернется к его соблюдению". "Но Россия не вернулась к соблюдению, они продолжают разрабатывать и развертывать эти новые вооружения, нарушая договор", - цитирует пресс-служба альянса слова генсека, который сослался при этом на некие "независимые разведданные" и не привел конкретных доказательств.
Ранее Министерство обороны РФ заявило, что "Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", а также "не планирует развертывать такие ракеты ни в Европе, ни в других регионах мира, до тех пор, пока там не появится подобное оружие американского производства".
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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Конец ДРСМД: как угасают сверхдержавы
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДНАТОЙенс СтолтенбергРоссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Они мобильные, их трудно засечь, вот и держитесь подальше от наших границ, господинчик столтенберг
17 сентября, 22:24
Ruslan Dvinsk
4030000
Йенс чутка не понимает (или слишком хорошо понимает и расстраивается в связи с этим) - развёртывание Россией в европейской части страны мобильных ракетных установок с возможностью нести ядерный заряд ПОВЫШАЕТ порог применения странами участницами НАТО ядерного оружия в регионе
17 сентября, 22:11
WWermuttov
2300001
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