Зюганов оценил перспективы выхода российской экономики на мировые темпы

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что считает реальной задачу выхода страны на мировые темпы экономического роста, заверил, что фракция готова и в дальнейшем эффективно реализовывать программу, связанную с посланием главы государства парламенту.

"Мы эффективно готовы дальше реализовывать программу, прежде всего, связанную с вашим посланием. Я считаю, что мы можем уже вот теперь выходить на мировые темпы экономического развития. Вы недавно собирали своих экономистов - я внимательно смотрел и считаю, что это абсолютно реальная задача", - заявил Зюганов на встрече с президентом во вторник.

"Сейчас сформируем бюджет на ближайшую трёхлетку вместе с правительством, министрами. Нам всем надо поднапрячься для того, чтобы реализовать эту программу", - добавил глава КПРФ.

Он также позитивно отозвался о практике встреч главы государства с лидерами парламентских фракций, отметив, что "это хорошая традиция, ее надо продолжать". Кроме того, лидер компартии коротко остановился на результатах прошедшего в стране единого дня голосования.

"Только что завершились выборы, они были за последнее время самые массовые и наиболее интересные", - отметил Зюганов.

В ходе встречи он упомянул о партийной программе "Десять шагов к достойной жизни", об опыте создания академического университета Жореса Алфёрова, идея которого была поддержана главой государства.

"Кстати, она сейчас находит своё отражение в Новосибирске. Там наш (Анатолий) Локоть победил успешно на (выборах) мэра, и мы готовы реализовать эту программу "Наука XXI века". Она заслуживает особого внимания", - добавил лидер КПРФ.

Он также отметил опыт создания народных предприятий, которых сейчас уже более двухсот.