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РИА Новости

Зюганов оценил перспективы выхода российской экономики на мировые темпы

21:50 17.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время встречи. 17 сентября 2019
Президент РФ Владимир Путин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время встречи. 17 сентября 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время встречи. 17 сентября 2019
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что считает реальной задачу выхода страны на мировые темпы экономического роста, заверил, что фракция готова и в дальнейшем эффективно реализовывать программу, связанную с посланием главы государства парламенту.
"Мы эффективно готовы дальше реализовывать программу, прежде всего, связанную с вашим посланием. Я считаю, что мы можем уже вот теперь выходить на мировые темпы экономического развития. Вы недавно собирали своих экономистов - я внимательно смотрел и считаю, что это абсолютно реальная задача", - заявил Зюганов на встрече с президентом во вторник.
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"Сейчас сформируем бюджет на ближайшую трёхлетку вместе с правительством, министрами. Нам всем надо поднапрячься для того, чтобы реализовать эту программу", - добавил глава КПРФ.
Он также позитивно отозвался о практике встреч главы государства с лидерами парламентских фракций, отметив, что "это хорошая традиция, ее надо продолжать". Кроме того, лидер компартии коротко остановился на результатах прошедшего в стране единого дня голосования.
"Только что завершились выборы, они были за последнее время самые массовые и наиболее интересные", - отметил Зюганов.
В ходе встречи он упомянул о партийной программе "Десять шагов к достойной жизни", об опыте создания академического университета Жореса Алфёрова, идея которого была поддержана главой государства.
"Кстати, она сейчас находит своё отражение в Новосибирске. Там наш (Анатолий) Локоть победил успешно на (выборах) мэра, и мы готовы реализовать эту программу "Наука XXI века". Она заслуживает особого внимания", - добавил лидер КПРФ.
Он также отметил опыт создания народных предприятий, которых сейчас уже более двухсот.
"И все это получило поддержку избирателя. Мы удвоили, утроили результаты на местах, у нас очень успешно прошла команда в Москве - 13 депутатов, было четыре", - напомнил Зюганов.
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КПРФГеннадий ЗюгановВладимир ПутинРоссияЭкономикаПолитика
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