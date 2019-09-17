Помпео провел телефонные переговоры с главой МИД Украины

ВАШИНГТОН, 17 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео переговорил с главой МИД Украины Вадимом Пристайко по телефону и выразил поддержку реформ и территориальной целостности Украины, говорится в распространенном во вторник заявлении официального представителя госдепа Морган Ортагус.

"Госсекретарь Помпео поздравил министра иностранных дел Пристайко с недавним назначением и заверил в американской поддержке Украины на пути важных реформ для борьбы с коррупцией, усилению верховенства закона и улучшения экономического климата, который способствует конкуренции и инвестициям", - приведены в документе ее слова.