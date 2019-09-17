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РИА Новости

Помпео провел телефонные переговоры с главой МИД Украины

21:10 17.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео переговорил с главой МИД Украины Вадимом Пристайко по телефону и выразил поддержку реформ и территориальной целостности Украины, говорится в распространенном во вторник заявлении официального представителя госдепа Морган Ортагус.
"Госсекретарь Помпео поздравил министра иностранных дел Пристайко с недавним назначением и заверил в американской поддержке Украины на пути важных реформ для борьбы с коррупцией, усилению верховенства закона и улучшения экономического климата, который способствует конкуренции и инвестициям", - приведены в документе ее слова.
Кроме того, Помпео выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
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Ситуация на УкраинеМайк ПомпеоВадим ПристайкоМИД УкраиныГосударственный департамент СШАСШАУкраинаВ мире
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