Украинская полиция раскрыла детали поджога дома экс-главы Нацбанка

КИЕВ, 17 сен - РИА Новости. Огонь на дом экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой перекинулся с беседки, которую поджег неизвестный, сообщил глава пресс-службы Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.
Ранее во вторник Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли ее дом под Киевом, бросив бутылку с зажигательной смесью. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал поджог дома Гонтаревой "криминальным давлением" и заявил, что полиция приложит все усилия для поиска преступника. В офисе президента назвали поджог "грубым преступлением", раскрытие которого должно стать приоритетом для правоохранителей. Полиция завела уголовное дело.
"Мы видим на видео с камер наблюдения, что неизвестный человек перебрасывал какие-то два чемодана через забор и потом бросил зажигательное устройство, в результате чего загорелись эти чемоданы, затем огонь перекинулся на беседку, которая там рядом стояла, от нее загорелся уже весь дом", - заявил Жукович в эфире телеканала "Громадское".
По его словам, пока содержание чемоданов неизвестно, проводится соответствующая экспертиза, следователи ищут другие возможные видеозаписи, на которых зафиксированы злоумышленники.
Ранее Гонтарева заявила, что в ее квартиру в Киеве ворвались люди в масках и с автоматами. Позже в Государственном бюро расследований сообщили, что проводили обыск в квартире Гонтаревой в рамках дела о злоупотреблении служебным положением должностных лиц правления Нацбанка в 2016 году.
Гонтарева в конце августа сообщила, что ее сбила машина в Лондоне. При этом ранее она заявляла, что украинский олигарх Игорь Коломойский ей угрожает. Сам Коломойский в интервью изданию "Новое время" сообщил, что не собирается похищать Гонтареву и что она "рассказывает сказки". В сентябре Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли машину ее невестки в Киеве. Кроме того, она заявляла, что будет просить политическое убежище в Лондоне, если на Украине ее продолжат "преследовать политически и физически".