Украинская полиция раскрыла детали поджога дома экс-главы Нацбанка

КИЕВ, 17 сен - РИА Новости. Огонь на дом экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой перекинулся с беседки, которую поджег неизвестный, сообщил глава пресс-службы Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.

Ранее во вторник Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли ее дом под Киевом, бросив бутылку с зажигательной смесью. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал поджог дома Гонтаревой "криминальным давлением" и заявил, что полиция приложит все усилия для поиска преступника. В офисе президента назвали поджог "грубым преступлением", раскрытие которого должно стать приоритетом для правоохранителей. Полиция завела уголовное дело.

"Мы видим на видео с камер наблюдения, что неизвестный человек перебрасывал какие-то два чемодана через забор и потом бросил зажигательное устройство, в результате чего загорелись эти чемоданы, затем огонь перекинулся на беседку, которая там рядом стояла, от нее загорелся уже весь дом", - заявил Жукович в эфире телеканала "Громадское".

По его словам, пока содержание чемоданов неизвестно, проводится соответствующая экспертиза, следователи ищут другие возможные видеозаписи, на которых зафиксированы злоумышленники.

Ранее Гонтарева заявила, что в ее квартиру в Киеве ворвались люди в масках и с автоматами. Позже в Государственном бюро расследований сообщили, что проводили обыск в квартире Гонтаревой в рамках дела о злоупотреблении служебным положением должностных лиц правления Нацбанка в 2016 году.