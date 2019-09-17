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РИА Новости

Украинская полиция раскрыла детали поджога дома экс-главы Нацбанка

20:55 17.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
КИЕВ, 17 сен - РИА Новости. Огонь на дом экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой перекинулся с беседки, которую поджег неизвестный, сообщил глава пресс-службы Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.
Ранее во вторник Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли ее дом под Киевом, бросив бутылку с зажигательной смесью. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал поджог дома Гонтаревой "криминальным давлением" и заявил, что полиция приложит все усилия для поиска преступника. В офисе президента назвали поджог "грубым преступлением", раскрытие которого должно стать приоритетом для правоохранителей. Полиция завела уголовное дело.
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"Мы видим на видео с камер наблюдения, что неизвестный человек перебрасывал какие-то два чемодана через забор и потом бросил зажигательное устройство, в результате чего загорелись эти чемоданы, затем огонь перекинулся на беседку, которая там рядом стояла, от нее загорелся уже весь дом", - заявил Жукович в эфире телеканала "Громадское".
По его словам, пока содержание чемоданов неизвестно, проводится соответствующая экспертиза, следователи ищут другие возможные видеозаписи, на которых зафиксированы злоумышленники.
Ранее Гонтарева заявила, что в ее квартиру в Киеве ворвались люди в масках и с автоматами. Позже в Государственном бюро расследований сообщили, что проводили обыск в квартире Гонтаревой в рамках дела о злоупотреблении служебным положением должностных лиц правления Нацбанка в 2016 году.
Гонтарева в конце августа сообщила, что ее сбила машина в Лондоне. При этом ранее она заявляла, что украинский олигарх Игорь Коломойский ей угрожает. Сам Коломойский в интервью изданию "Новое время" сообщил, что не собирается похищать Гонтареву и что она "рассказывает сказки". В сентябре Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли машину ее невестки в Киеве. Кроме того, она заявляла, что будет просить политическое убежище в Лондоне, если на Украине ее продолжат "преследовать политически и физически".
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