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РИА Новости

Путин заявил о необходимости "ремонта выборной системы"

20:45 17.09.2019 (обновлено: 02:15 18.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время встречи. 17 сентября 2019
Президент РФ Владимир Путин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время встречи. 17 сентября 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил о необходимости "ремонта выборной системы".
На встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым глава государства поднял вопрос о возможности изменения избирательного законодательства.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Вчера, 17:11РИА Новости
Жириновский предложил перенести единый день голосования на весну
В частности, российский лидер выступил за то, чтобы собрать всех лидеров фракций и обсудить это.
"Одни говорят: электроника, вторые — иначе. Если мы обсудим, мы найдем решение, которое укрепит страну", — сказал президент.
Путин также сравнил российскую политическую систему с живым организмом.
"Мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что можно по ходу дела поправить, чтобы усовершенствовать, сделать более эффективной, работающей на благо народа", — пояснил глава государства.
В свою очередь, Зюганов рассказал о наличии у фракции идеи законодательных поправок. Он также заявил о готовности КПРФ внести предложения в Госдуму в случае поддержки со стороны президента.
Комплекс обработки избирательных бюллетеней
9 сентября, 13:41Единый день голосования
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"Нам надо выстроить цельную, хорошую систему, где было бы и соперничество, и контроль, и одновременно люди делом бы занимались — развивали страну, а не сутяжничали", — заключил Зюганов.
"Давайте поговорим", — согласился президент.
Восьмого сентября, в Единый день голосования, в 85 российских регионах прошли выборы разного уровня: губернаторов и глав столиц субъектов, в заксобрания и городские думы. Также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
При этом впервые в стране на трех участках в Москве прошел эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в столице работали 30 цифровых участков, где избиратели из регионов выбирали высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
13 сентября, 18:02Выборы в Мосгордуму
Француз, нашедший слабости в системе онлайн-голосования, получил свой бонус
Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал эксперимент интересным опытом, который нужно проанализировать.
В свою очередь, в ЦИК заявили об отсутствии возможности и необходимости распространять технологию электронного голосования на всю страну.
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КПРФГеннадий ЗюгановВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Верните прямые выборы мэров городов и районов.
17 сентября, 22:11
Руслан Белый
8500007
в советское время был популярен анекдот: "Когда в борделе падает выручка, надо не кровати передвигать, а девочек менять". он до сих пор актуален ;)
18 сентября, 02:34
ААлексей
4850011
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