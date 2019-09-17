Воронежский губернатор оценил работу с епархией в сфере благотворительности

ВОРОНЕЖ, 17 сен - РИА Новости. Власти Воронежской области и региональная епархия проводят много совместных благотворительных мероприятий, заявил во вторник на праздновании дня соборной памяти всех святых Воронежской епархии губернатор Александр Гусев.
Празднование дня соборной памяти всех святых Воронежской епархии было установлено по инициативе митрополита Воронежского Мефодия 28 февраля 2002 года на епархиальном собрании. Днем нового церковного праздника стало 4 (17) сентября – память второго обретения мощей святителя Митрофана Воронежского, которое произошло в 1989 году. Праздник был установлен по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II и впервые отмечался в 2002 году.
"Сегодня мы вспоминаем целую плеяду великих подвижников, наставников, просветителей, жизненный путь которых был связан с нашей землей. Своим служением они внесли большой вклад в общемировую культуру и прославили наш край. Этот праздник дает также замечательную возможность отметить труд тех, кто в современной жизни утверждает заданные высокие нравственные ориентиры. Воронежское духовенство ведет разнообразную деятельность, направленную на укрепление мира и согласия в нашем обществе. Тысячам православных вы помогаете найти смысл жизни, обрести надежду, веру в добро и справедливость", – приводит пресс-служба облправительства слова губернатора.
Гусев отметил, что воронежская митрополия является соратником органов власти региона в решении многих социальных вопросов. В частности, епархии принадлежит инициатива строительства реабилитационных центров для людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях.
"Мы многое делаем вместе в сфере благотворительности. Например, понимание и активность среди жителей области вызывает совместная акция "Белый цветок". За время проведения акции с 2012 года собраны десятки миллионов рублей на помощь онкобольным детям. Мы тесно сотрудничаем с епархией в организации сбора гуманитарной помощи, сохранении исторических памятников, воспитании молодежи", – добавил глава региона.
Губернатор вручил митрополиту Воронежскому и Лискинскому Сергию почетный диплом "За доброту и милосердие", отметив его большой личный вклад в развитие духовно-нравственных традиций и плодотворную благотворительную деятельность.