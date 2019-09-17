Воронежский губернатор оценил работу с епархией в сфере благотворительности

"Сегодня мы вспоминаем целую плеяду великих подвижников, наставников, просветителей, жизненный путь которых был связан с нашей землей. Своим служением они внесли большой вклад в общемировую культуру и прославили наш край. Этот праздник дает также замечательную возможность отметить труд тех, кто в современной жизни утверждает заданные высокие нравственные ориентиры. Воронежское духовенство ведет разнообразную деятельность, направленную на укрепление мира и согласия в нашем обществе. Тысячам православных вы помогаете найти смысл жизни, обрести надежду, веру в добро и справедливость", – приводит пресс-служба облправительства слова губернатора.