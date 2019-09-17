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РИА Новости

Жириновский отказался от мандата депутата тувинского парламента

19:58 17.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 17 сен - РИА Новости. Лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский отказался от мандата депутата тувинского парламента, сообщается в постановлении республиканского избиркома.
Жириновский и Сергей Натаров возглавляли партийный список на прошедших в Туве 8 сентября выборах. "Единая Россия" на этих выборах набрала более 80% голосов, ЛДПР – почти 8%.
Сергей Аксенов
13 сентября, 11:20РИА Новости
Аксенов отказался от мандата депутата крымского парламента
"В связи с отказом зарегистрированных кандидатов в депутаты верховного хурала (парламента) республики Тыва третьего созыва Жириновского Владимира Вольфовича, Натарова Сергея Васильевича... принять мандат… Избирательная комиссия республики Тыва постановляет передать освободившийся мандат... Жириновского Владимира Вольфовича зарегистрированному кандидату… Ооржак Андриану Шериг-ооловичу", - говорится в сообщении.
Мандат Натарова был передан представителю ЛДПР Виктору Попову.
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