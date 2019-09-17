КРАСНОЯРСК, 17 сен - РИА Новости. Лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский отказался от мандата депутата тувинского парламента, сообщается в постановлении республиканского избиркома.
Жириновский и Сергей Натаров возглавляли партийный список на прошедших в Туве 8 сентября выборах. "Единая Россия" на этих выборах набрала более 80% голосов, ЛДПР – почти 8%.
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"В связи с отказом зарегистрированных кандидатов в депутаты верховного хурала (парламента) республики Тыва третьего созыва Жириновского Владимира Вольфовича, Натарова Сергея Васильевича... принять мандат… Избирательная комиссия республики Тыва постановляет передать освободившийся мандат... Жириновского Владимира Вольфовича зарегистрированному кандидату… Ооржак Андриану Шериг-ооловичу", - говорится в сообщении.
Мандат Натарова был передан представителю ЛДПР Виктору Попову.
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