В Совфеде поддержат кандидатуру Лебедева на пост главы Верховного суда

"Совет Федерации, безусловно, поддержит Лебедева, когда его кандидатуру внесет президент. Мы активно взаимодействуем с Верховным судом, и могу сказать, что это самый прогрессивный, независимый и профессиональных суд в системе судов общей юрисдикции, и огромная заслуга в этом принадлежит Лебедеву", - сказал Клишас.