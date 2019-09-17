В Совфеде поддержат кандидатуру Лебедева на пост главы Верховного суда

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Совет Федерации поддержит кандидатуру Вячеслава Лебедева на пост главы Верховного суда, когда такое предложение внесет президент РФ Владимир Путин, заявил РИА Новости во вторник председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала назначить главу Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева на новый срок, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Павел Одинцов. Теперь 76-летнему Лебедеву предстоит пройти кадровую комиссию, получить одобрение Совета Федерации, на новый срок он может быть назначен указом президента.
"Совет Федерации, безусловно, поддержит Лебедева, когда его кандидатуру внесет президент. Мы активно взаимодействуем с Верховным судом, и могу сказать, что это самый прогрессивный, независимый и профессиональных суд в системе судов общей юрисдикции, и огромная заслуга в этом принадлежит Лебедеву", - сказал Клишас.
Сенатор отметил, что Верховный суд по сути был недавно сформирован заново, он пополняется представителями регионов на постоянной основе. "Думаю, что обновление персонального состава Верховного суда будет продолжаться", - заключил парламентарий.