Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T19:57Z
https://ria.ru/20190917/1558785898.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155074/77/1550747710_0:115:3179:1903_1036x0_80_0_0_f3537dc99c766d405b0fdb1b30a0f217.jpg
РИА Новости

В Совфеде поддержат кандидатуру Лебедева на пост главы Верховного суда

19:57 17.09.2019
520
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Совет Федерации поддержит кандидатуру Вячеслава Лебедева на пост главы Верховного суда, когда такое предложение внесет президент РФ Владимир Путин, заявил РИА Новости во вторник председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала назначить главу Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева на новый срок, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Павел Одинцов. Теперь 76-летнему Лебедеву предстоит пройти кадровую комиссию, получить одобрение Совета Федерации, на новый срок он может быть назначен указом президента.
"Совет Федерации, безусловно, поддержит Лебедева, когда его кандидатуру внесет президент. Мы активно взаимодействуем с Верховным судом, и могу сказать, что это самый прогрессивный, независимый и профессиональных суд в системе судов общей юрисдикции, и огромная заслуга в этом принадлежит Лебедеву", - сказал Клишас.
Сенатор отметил, что Верховный суд по сути был недавно сформирован заново, он пополняется представителями регионов на постоянной основе. "Думаю, что обновление персонального состава Верховного суда будет продолжаться", - заключил парламентарий.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на заседании Совета Федерации РФ
27 августа, 22:31РИА Новости
Клишас рассказал о пользе идентификации пользователей в Интернете
300035
Обсудить 1
Андрей КлишасСовет Федерации РФВячеслав ЛебедевВладимир ПутинРоссияПолитика
Рекомендуем
Палка для селфи
В Ирландии селфи помогло спасти жизнь 28-летней девушке
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Саратовской области возбудили уголовное дело после изнасилования врача
Приморские пограничники задержали иностранную шхуну в Японском море
В Японском море браконьеры из КНДР напали на российских пограничников
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка
Навка возмутилась из-за сообщений об отмене выступления мужа Заворотнюк
Лента
новостей
Сотрудник вневедомственной охраны
В Москве двое мужчин изнасиловали 23-летнюю работницу автомойки
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
Стал известен доход ульяновской чиновницы, сделавшей селфи в "шоколаде"
Маникюр
В Ростове-на-Дону родителей школьников возмутил маникюр мужчины-учителя
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский отказался от мандата депутата тувинского парламента
Мэр Киева Виталий Кличко
Кличко прокомментировал законопроект о столице Украины
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Налоговики проконтролируют семейные расходы и доходы россиян
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Аксенов выступил против переименования Крыма
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
В санатории назвали стоимость "шоколадных" ванн после истории с чиновницей
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
США стремятся не допустить интеграцию России и Белоруссии, считают эксперты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33Заявки на создание научно-образовательных центров подали уже 26 регионов
07:05План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к восьмому декабря
06:51Задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду Хакасии
06:39Машина въехала в вестибюль башни Trump Plaza в штате Нью-Йорк, сообщают СМИ
06:34Масштабные учения летчиков стартовали в Хабаровском крае и Приморье
06:34Япония сожалеет о снятии льгот с японских компаний в Южной Корее
06:15РАДОР предложил Минтрансу ликвидировать аварийные мосты к 2025 году
06:13Ни партия Нетаньяху, ни оппозиция не спешат праздновать победу на выборах
05:57Авиавласти США пригласили группу стран обсудить эксплуатацию Boeing 737 MAX
05:56США недооценивают политический диалог в Венесуэле, заявил глава МИД страны
05:43Предприятия Бурятия могут уйти на "четырехдневку" после серьезного анализа
05:39Зампред общества российско-китайской дружбы удостоена высшей госнаграды КНР
05:29В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
05:23Экологи призвали обнародовать новую схему выпуска белух из "китовой тюрьмы"
05:20Эксперт оценил вклад дивизии "Силы тигра" в освобождении Хан-Шейхуна
05:10Жириновский назвал две страны, которые должны объединиться с Россией
04:15Поисковики впервые за пять лет возобновили работы на месте Хасанских боев
04:11Штрафы в ГИБДД разрешат не платить при одном условии, пишут СМИ
04:09На фоне выборов Израиль переживает исторический момент, заявил Нетаньяху
04:04В Приморье иностранцам с 2020 года запретят работать в сфере транспорта
Лента новостейМолния