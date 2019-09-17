Полиция арестовала второго подозреваемого в краже золотого унитаза

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Полиция арестовала второго подозреваемого в деле похищения золотого унитаза, скульптуры Маурицио Каттелана "Америка", из Бленхеймского дворца в Оксфордшире, в котором родился Уинстон Черчилль, сообщает ABC News.
Им стал 36-летний мужчина, которого полиция отпустила до завершения расследования. Обвинений подозреваемым пока предъявлено не было.
Унитаз украли 14 сентября, через два дня после установки. Его изготовил художник-концептуалист Маурицио Каттелан из 18-каратного золота, он был частью художественной инсталляции, но при этом им можно было воспользоваться, так как его установили в туалете для экскурсоводов.
Оценочная стоимость скульптуры составляет 4,8 миллиона фунтов стерлингов.
Художник позиционировал свое произведение как сатиру на чрезмерное богатство. В 2016 году инсталляция выставлялась в Нью-Йорке в музее Гуггенхайма.
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