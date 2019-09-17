Полиция арестовала второго подозреваемого в краже золотого унитаза

Им стал 36-летний мужчина, которого полиция отпустила до завершения расследования. Обвинений подозреваемым пока предъявлено не было.

Унитаз украли 14 сентября, через два дня после установки. Его изготовил художник-концептуалист Маурицио Каттелан из 18-каратного золота, он был частью художественной инсталляции, но при этом им можно было воспользоваться, так как его установили в туалете для экскурсоводов.