Названа стоимость украденного из особняка Черчилля золотого унитаза

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Стоимость золотого унитаза, похищенного в субботу из Бленхеймского дворца в Оксфордшире, где родился Уинстон Черчилль, оценивается приблизительно в 4,8 миллиона фунтов стерлингов (около шести миллионов долларов), сообщает издание Стоимость золотого унитаза, похищенного в субботу из Бленхеймского дворца в Оксфордшире, где родился Уинстон Черчилль, оценивается приблизительно в 4,8 миллиона фунтов стерлингов (около шести миллионов долларов), сообщает издание Express со ссылкой на главного управляющего дворца Доминика Хэйра.

В субботу стало известно, что полиция разыскивает золотой унитаз, похищенный из Бленхеймского дворца. Он был изготовлен из 18-каратного золота итальянским художником-концептуалистом Маурицио Каттеланом и присутствовал во дворце в качестве инсталляции на художественной экспозиции. Унитазом можно было воспользоваться, при этом музейный охранник находился рядом за дверью туалета. В 2016 году инсталляция выставлялась в Нью-Йорке в музее Гуггенхейма. Изначально СМИ сообщали, что унитаз оценивается в сумму около миллиона фунтов стерлингов.

"У нас очень современная система безопасности, и на нашей памяти не было подобных инцидентов. События последних 24 часов означают, что у нас могут быть основания пересмотреть некоторые из наших систем", — сказал Хэйр.

По его словам, риск всегда существует, когда вниманию публики представляется дорогостоящее произведение искусства. "Но это стоит того риска, даже сейчас это стоило риска", — считает Хэйр.