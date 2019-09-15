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РИА Новости

Названа стоимость украденного из особняка Черчилля золотого унитаза

02:26 15.09.2019 (обновлено: 12:11 15.09.2019)
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© William EdwardsТуалет из чистого золота, сделанный итальянским художником Маурицио Каттеланом
Туалет из чистого золота, сделанный итальянским художником Маурицио Каттеланом
© William Edwards
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Стоимость золотого унитаза, похищенного в субботу из Бленхеймского дворца в Оксфордшире, где родился Уинстон Черчилль, оценивается приблизительно в 4,8 миллиона фунтов стерлингов (около шести миллионов долларов), сообщает издание Express со ссылкой на главного управляющего дворца Доминика Хэйра.
В субботу стало известно, что полиция разыскивает золотой унитаз, похищенный из Бленхеймского дворца. Он был изготовлен из 18-каратного золота итальянским художником-концептуалистом Маурицио Каттеланом и присутствовал во дворце в качестве инсталляции на художественной экспозиции. Унитазом можно было воспользоваться, при этом музейный охранник находился рядом за дверью туалета. В 2016 году инсталляция выставлялась в Нью-Йорке в музее Гуггенхейма. Изначально СМИ сообщали, что унитаз оценивается в сумму около миллиона фунтов стерлингов.

"У нас очень современная система безопасности, и на нашей памяти не было подобных инцидентов. События последних 24 часов означают, что у нас могут быть основания пересмотреть некоторые из наших систем", — сказал Хэйр.

По его словам, риск всегда существует, когда вниманию публики представляется дорогостоящее произведение искусства. "Но это стоит того риска, даже сейчас это стоило риска", — считает Хэйр.
Как сообщалось ранее, кража произошла ночью. При этом, так как унитаз был подключен к канализации, помещение затопило. Предполагается, что злоумышленников было несколько и они приехали к дворцу на двух автомобилях. В настоящее время по подозрению в связи с ограблением задержан 66-летний мужчина.
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