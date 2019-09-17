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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Папа Римский встретился в Ватикане с патриархом Варфоломеем

18:48 17.09.2019
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© РИА Новости / Алекс Панциков / Перейти в фотобанкПапа римский Франциск
Папа римский Франциск
© РИА Новости / Алекс Панциков
Перейти в фотобанк
Папа римский Франциск. Архивное фото
ВАТИКАН, 17 сен – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск встретился во вторник в Ватикане с патриархом Константинопольским Варфоломеем.
"Встреча прошла в братской атмосфере, и за ней последовал совместный обед с соответствующими делегациями в Доме святой Марфы", - сообщил журналистам глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
По словам официального представителя Ватикана, перед встречей с понтификом предстоятель Константинопольской православной церкви кратко поприветствовал членов Совета кардиналов, который во вторник утром собрался на свое очередное трехдневное заседание.
В среду и четверг патриарх Варфоломей посетит находящуюся на юге Италии епархию Итало-албанской католической церкви в Лунгро по случаю 100-летия ее учреждения и встретится там с католиками восточного обряда.
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На прошлой неделе в преддверии своего визита на Апеннины патриарх Варфоломей в интервью информационному порталу Vatican News отметил существенный прогресс, достигнутый за последние полвека на пути к единству между католиками и православными. При этом он указал, что "для восстановления уз единства предстоит сделать еще многое".
В этой связи Варфоломей особо выделил значение недавнего жеста папы Франциска, передавшего ему в подарок часть мощей святого апостола Петра. "Этот подарок нашего брата папы Римского Франциска – новая веха на пути к сближению, важнейший шаг в диалоге милосердной любви, начатом более пятидесяти лет назад нашими предшественниками", - заявил он.
Неожиданный подарок Франциск преподнес 29 июня делегации Константинопольского патриархата, которая прибыла в Ватикан по случаю праздника апостолов Петра и Павла. Понтифик передал в дар "своему брату" Варфоломею ковчежец с мощами святого Петра, который был установлен в часовне папских апартаментов Апостольского дворца еще по указанию папы Павла VI. Уже 30 июня в Стамбуле реликвию вручил Варфоломею замсекретаря Папского совета по содействию христианскому единству Андреа Палмиери. Варфоломей лично объявил об этом даре во время праздничной литургии.
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Религия и мировоззрениеПапа РимскийВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)СтамбулВатиканВ мире
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