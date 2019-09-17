Папа Римский встретился в Ватикане с патриархом Варфоломеем

ВАТИКАН, 17 сен – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск встретился во вторник в Ватикане с патриархом Константинопольским Варфоломеем.

"Встреча прошла в братской атмосфере, и за ней последовал совместный обед с соответствующими делегациями в Доме святой Марфы", - сообщил журналистам глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

По словам официального представителя Ватикана, перед встречей с понтификом предстоятель Константинопольской православной церкви кратко поприветствовал членов Совета кардиналов, который во вторник утром собрался на свое очередное трехдневное заседание.

В среду и четверг патриарх Варфоломей посетит находящуюся на юге Италии епархию Итало-албанской католической церкви в Лунгро по случаю 100-летия ее учреждения и встретится там с католиками восточного обряда.

На прошлой неделе в преддверии своего визита на Апеннины патриарх Варфоломей в интервью информационному порталу Vatican News отметил существенный прогресс, достигнутый за последние полвека на пути к единству между католиками и православными. При этом он указал, что "для восстановления уз единства предстоит сделать еще многое".

В этой связи Варфоломей особо выделил значение недавнего жеста папы Франциска, передавшего ему в подарок часть мощей святого апостола Петра. "Этот подарок нашего брата папы Римского Франциска – новая веха на пути к сближению, важнейший шаг в диалоге милосердной любви, начатом более пятидесяти лет назад нашими предшественниками", - заявил он.