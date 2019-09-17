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РИА Новости

Таджикистан вручил Киргизии ноту протеста в связи с конфликтом на границе

18:43 17.09.2019
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© пресс-служба ГПС КР Смотровая вышка на таджико-киргизской границе
Смотровая вышка на таджико-киргизской границе
© пресс-служба ГПС КР
Смотровая вышка на таджико-киргизской границе . Архивное фото
ДУШАНБЕ, 17 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. МИД Таджикистана во вторник вручил ноту протеста временному поверенному в делах Киргизии в стране, сообщили РИА Новости в департаменте информации внешнеполитического ведомства.
"Он был вызван с целью обсуждения конфликта, произошедшего 16 сентября 2019 года в селе Бахор джамоата Овчи-Калача Бободжонгафуровского района Согдийской области между жителями Таджикистана и Киргизии", - сообщили в МИД.
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В ведомстве утверждают, что киргизская сторона привлекла к месту инцидента 250-300 военнослужащих, которые применили огнестрельное оружие.
В понедельник Госпогранслужба Киргизии заявила, что на киргизско-таджикском участке границы произошел инцидент с применением оружия из-за строительных работ на неописанном участке. Погиб киргизский пограничник, более десяти человек с обеих сторон получили ранения. Госпогранслужба Киргизии утверждает, что таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв два киргизских пограничных поста.
В Таджикистане, в свою очередь, обвинили киргизскую сторону в провокационных действиях. В Душанбе утверждают, что граждане Киргизии первыми открыли огонь в сторону невооруженных жителей таджикского села, в результате чего погибли трое военнослужащих, несколько человек получили ранения.
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Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
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