Таджикистан вручил Киргизии ноту протеста в связи с конфликтом на границе

ДУШАНБЕ, 17 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. МИД Таджикистана во вторник вручил ноту протеста временному поверенному в делах Киргизии в стране, сообщили РИА Новости в департаменте информации внешнеполитического ведомства.

"Он был вызван с целью обсуждения конфликта, произошедшего 16 сентября 2019 года в селе Бахор джамоата Овчи-Калача Бободжонгафуровского района Согдийской области между жителями Таджикистана и Киргизии", - сообщили в МИД.

В ведомстве утверждают, что киргизская сторона привлекла к месту инцидента 250-300 военнослужащих, которые применили огнестрельное оружие.

В понедельник Госпогранслужба Киргизии заявила, что на киргизско-таджикском участке границы произошел инцидент с применением оружия из-за строительных работ на неописанном участке. Погиб киргизский пограничник, более десяти человек с обеих сторон получили ранения. Госпогранслужба Киргизии утверждает, что таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв два киргизских пограничных поста.

В Таджикистане, в свою очередь, обвинили киргизскую сторону в провокационных действиях. В Душанбе утверждают, что граждане Киргизии первыми открыли огонь в сторону невооруженных жителей таджикского села, в результате чего погибли трое военнослужащих, несколько человек получили ранения.