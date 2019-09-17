США прокомментировали интерес Турции к российским Су-35 и Су-57

"Это то, в каком направлении мы будем призывать Турцию двигаться, (принимать решение. — Прим. ред.) в пользу вооружений, произведенных США, что принимает в расчет совместимость. Но, конечно, Турция независимая страна, которая может самостоятельно принимать решения. Но мы готовы к партнерству с ними по этому поводу", — сказал Руд на мероприятии, посвященном ПРО.