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РИА Новости

США прокомментировали интерес Турции к российским Су-35 и Су-57

18:15 17.09.2019 (обновлено: 19:22 17.09.2019)
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© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. США будут призывать Турцию закупать их продукцию вместо российских Су-35 и Су-57, заявил во вторник заместитель министра обороны США Джон Руд.

"Это то, в каком направлении мы будем призывать Турцию двигаться, (принимать решение. — Прим. ред.) в пользу вооружений, произведенных США, что принимает в расчет совместимость. Но, конечно, Турция независимая страна, которая может самостоятельно принимать решения. Но мы готовы к партнерству с ними по этому поводу", — сказал Руд на мероприятии, посвященном ПРО.

Так он ответил на вопрос о том, как возможная закупка Турцией российских истребителей может повлиять на военное сотрудничество с ней США.
Руд не уточнил, что именно Вашингтон готов предложить Анкаре в этой связи.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган осмотрел российские истребители на авиасалоне МАКС-2019 и поинтересовался у президента России Владимира Путина о возможности купить такие. Путин ответил утвердительно. Помощник российского президента Юрий Ушаков впоследствии подтвердил, что интерес к теме есть, но с учетом ее "сверхчувствительности" говорить о переговорах пока рано.
США ранее исключили Турцию из программы производства и закупки своих новейших истребителей-бомбардировщиков F-35 за закупку Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на заседании НАТО в Анкаре
8 сентября, 08:00РИА Новости
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Су-57Юрий УшаковС-400 «Триумф»Су-35Владимир ПутинТурцияРоссияСШАВ мире
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