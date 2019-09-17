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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Москалькова получила письмо от матери освобожденного Украиной военного

18:11 17.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что получила письмо благодарности от матери одного из ранее освобожденных российских заключенных на Украине, отметив, что такие письма мотивируют не опускать руки и активнее работать, так как множество россиян ещё нуждаются в помощи.
Ранее сообщалось, что двое военнослужащих Максим Одинцов и Александр Баранов, захваченных в результате операций украинских спецслужб и осужденных на Украине за госизмену, оказались в списках освобожденных российской и украинской сторонами. Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в столице РФ в субботу днем. Освобождение проводилось по формуле "35 на 35".
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"Сегодня я получила письмо от матери Александра Баранова – крымского военнослужащего, почти три года пробывшего в тюремном заключении на Украине, и недавно – благополучно вернувшегося домой. Очень приятно читать благодарственные строки и понимать, что твой труд был ненапрасным, что силы вложены в это дело не зря. Такие письма мотивируют не опускать руки и работать еще активнее, ведь множество россиян до сих пор нуждается в помощи", - пишет омбудсмен в своем Instagram-аккаунте.
Баранов и Одинцов были задержаны Службой безопасности Украины 20 ноября 2016 года в Херсонской области на границе с Крымом. Минобороны России расценило задержание российских военнослужащих как похищение. Источник РИА Новости позже уточнил, что сотрудники СБУ заманили российских контрактников на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи им документов о высшем образовании, где задержали. Президент России Владимир Путин назвал задержание военных "вероломством".
Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Баранов и Одинцов были задержаны украинскими правоохранителями законно. По версии следствия, военные в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией дезертировали из рядов украинской армии и, совершив государственную измену, перешли на службу в российскую армию. Украинский суд признал виновными в госизмене и дезертирстве Одинцова и Баранова, приговорив их к 14 и 13 годам лишения свободы соответственно.
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Освобождение задержанных россиян и украинцевСитуация на УкраинеТатьяна МоскальковаРоссияУкраинаВ мире
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