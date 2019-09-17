Путин поручил рассмотреть вопрос компенсаций сельхозпроизводителям Приморья

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву рассмотреть документы о компенсациях сельхозпроизводителям Приморского края после паводка.

Выступая с докладом на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке, губернатор Приморского края Олег Кожемяко попросил поддержки по компенсации ущерба сельхозпроизводителям на сумму 370 миллионов рублей. По его словам, 75% производителей не застраховали свои посевы, потому что в течение последних пяти лет подвергаются затоплению, и страховые компании уклоняются от предоставления таких услуг.

Патрушев подтвердил, что причиненный ущерб составили порядка 370 миллионов рублей. "Но до настоящего момента в Минсельхоз документы не поступали, и подтверждаю ту ситуацию, которая сложилась в регионе... Основная доля сельхозтоваропроизводителей, к сожалению, не застраховали свои сельскохозяйственные угодья", - сказал он.