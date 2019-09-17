Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T17:35Z
https://ria.ru/20190917/1558780290.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/148293/29/1482932950_0:193:2953:1854_1036x0_80_0_0_09f6fcb0f50f8ca502dda82df99adcde.jpg
РИА Новости

"Рособоронэкспорт" выводит технику для борьбы с дронами на зарубежный рынок

17:35 17.09.2019
60
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат (БЛА)
Беспилотный летательный аппарат (БЛА)
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") выводит на внешний рынок новейшую российскую технику для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) и покажет эти системы на выставке Dubai Airshow 2019, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2019 пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае.
"Широкое распространение беспилотных летательных аппаратов создает новые вызовы в сфере безопасности. Предприятия "Ростеха" производят большую линейку современных средств противодействия дронам… Среди разработок в этой сфере – комплексы "Сапсан-Бекас", "Атака-DBS" и "Солярис-Н", "Пищаль-ПРО", "Таран-ПРО" и другие", – сказал Чемезов, слова которого приводит пресс-служба компании.
В "Рособоронэкспорте" отметили, что оружейный рынок Ближнего Востока крайне важен для российской "оборонки". Страны этого региона традиционно оснащают свои армии самыми современными видами вооружения и военной техники, уделяя большое внимание и российским системам, в том числе тем, которые работают в Ираке, Сирии и других странах региона.
Как заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, последние события в мире показывают, что эффективная борьба с разведывательными и ударными БЛА приобретает все большее значение для защиты объектов особой важности.
Начальник командования армии запускает беспилотный летательный аппарат Puma в провинция Газни, Афганистан. 25 июня 2012
22 января 2018, 08:00РИА Новости
Не жужжит. Как и чем можно сбить беспилотник
"На мировом оружейном рынке сейчас завершается формирование новой ниши – борьба с БЛА, потенциал которой исчисляется в миллиардах долларов, тогда как ущерб от игнорирования такой угрозы может быть в разы больше", - отметил Михеев.
В связи с этим в рамках Dubai Airshow компания планирует не только обсудить с арабскими партнерами ход выполнения действующих контрактов, "но также проведет с ними переговоры по новейшим российским средствам борьбы с БЛА, выделив их в самостоятельное направление работы".
300000
Обсудить 0
Беспилотный летательный аппарат (БЛА)Александр МихеевРостехРособоронэкспортСергей ЧемезовБезопасность
Рекомендуем
Генеральный директор АО Рособоронэкспорт Александр Михеев
"Рособоронэкспорт" за 19 лет продал средства ПВО и РЭБ на 25 млрд долларов
РИА
Новости
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Опубликовано видео первой посадки российского МС-21 за рубежом
Совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве
Украинская делегация решила не прекращать работу в совещании ОБСЕ в Варшаве
С-300 и С-400 перехватили более 80 целей на учениях Центр-2019
С-300 и С-400 перехватили более 80 целей на учениях "Центр-2019"
Лента
новостей
На территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, Турция. 19 октября 2018
Саудовская Аравия продала здание, где убили Хашукджи, сообщил источник
Часы с тремя часовыми поясами в технополисе Москва
Московский производитель средств связи подтвердил качество продукции
Ввод в эксплуатацию международного аэропорта Калуга.
В аэропорту имени Циолковского пройдет выставка об истории космонавтики
Сотрудники ФСБ во время учений
ФСБ и МВД за год выявили террористические ячейки в 17 регионах
Центральный павильон на ВДНХ
"Техноград" проведет фестиваль "PRO тебя" в свой первый день рождения
Владимир Путин и Си Цзиньпин
Эксперт прокомментировал создание общей спутниковой системы России и Китая
Космический пистолет
ЦНИИточмаш готов разработать новый космический пистолет
Директор Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук
В Курчатовском институте назвали причины успеха создания атомной бомбы СССР
В сирийском Хан-Шейхуне начали восстанавливать инфраструктуру
В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:41Режим контртеррористической операции введен в КБР
07:33Заявки на создание научно-образовательных центров подали уже 26 регионов
07:05План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к восьмому декабря
06:51Задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду Хакасии
06:39Машина въехала в вестибюль башни Trump Plaza в штате Нью-Йорк, сообщают СМИ
06:34Масштабные учения летчиков стартовали в Хабаровском крае и Приморье
06:34Япония сожалеет о снятии льгот с японских компаний в Южной Корее
06:15РАДОР предложил Минтрансу ликвидировать аварийные мосты к 2025 году
06:13Ни партия Нетаньяху, ни оппозиция не спешат праздновать победу на выборах
05:57Авиавласти США пригласили группу стран обсудить эксплуатацию Boeing 737 MAX
05:56США недооценивают политический диалог в Венесуэле, заявил глава МИД страны
05:43Предприятия Бурятия могут уйти на "четырехдневку" после серьезного анализа
05:39Зампред общества российско-китайской дружбы удостоена высшей госнаграды КНР
05:29В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
05:23Экологи призвали обнародовать новую схему выпуска белух из "китовой тюрьмы"
05:20Эксперт оценил вклад дивизии "Силы тигра" в освобождении Хан-Шейхуна
05:10Жириновский назвал две страны, которые должны объединиться с Россией
04:15Поисковики впервые за пять лет возобновили работы на месте Хасанских боев
04:11Штрафы в ГИБДД разрешат не платить при одном условии, пишут СМИ
04:09На фоне выборов Израиль переживает исторический момент, заявил Нетаньяху
Лента новостейМолния