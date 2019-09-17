"Рособоронэкспорт" выводит технику для борьбы с дронами на зарубежный рынок

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") выводит на внешний рынок новейшую российскую технику для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) и покажет эти системы на выставке Dubai Airshow 2019, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2019 пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае.

"Широкое распространение беспилотных летательных аппаратов создает новые вызовы в сфере безопасности. Предприятия "Ростеха" производят большую линейку современных средств противодействия дронам… Среди разработок в этой сфере – комплексы "Сапсан-Бекас", "Атака-DBS" и "Солярис-Н", "Пищаль-ПРО", "Таран-ПРО" и другие", – сказал Чемезов, слова которого приводит пресс-служба компании.

В "Рособоронэкспорте" отметили, что оружейный рынок Ближнего Востока крайне важен для российской "оборонки". Страны этого региона традиционно оснащают свои армии самыми современными видами вооружения и военной техники, уделяя большое внимание и российским системам, в том числе тем, которые работают в Ираке, Сирии и других странах региона.

Как заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, последние события в мире показывают, что эффективная борьба с разведывательными и ударными БЛА приобретает все большее значение для защиты объектов особой важности.

"На мировом оружейном рынке сейчас завершается формирование новой ниши – борьба с БЛА, потенциал которой исчисляется в миллиардах долларов, тогда как ущерб от игнорирования такой угрозы может быть в разы больше", - отметил Михеев.