Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T21:10Z
https://ria.ru/20190917/1558780052.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155878/08/1558780840_0:0:3642:2048_1036x0_80_0_0_33fa3d2e21cdf7a917fadf80692dc818.jpg
РИА Новости
Культура

В Сети появился первый тизер фильма "Таинственный сад" с Колином Фертом

21:10 17.09.2019
82
© StudiocanalUKКадр из тизера к фильму "Таинственный сад"
Кадр из тизера к фильму Таинственный сад
© StudiocanalUK
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. На YouTube опубликовали первый тизер трейлера фэнтези-фильма "Таинственный сад", снятого по одноименному роману Фрэнсис Элизы Бернетт.
В картине рассказывается история десятилетней девочке Мэри Леннокс - дочери богатых родителей, которая с семьей жила в Индии, а после гибели папы и мамы ее отправили в Англию к дяде - единственному родственнику. Сирота поселяется в его мрачном поместье, где встречает тяжело больного двоюродного брата Колина, а также находит странный сад.
Режиссером ленты стал Марк Мунден, который снял сериалы "Ярмарка тщеславия" и "Утопия". Сценарий написал Джек Торн (автор пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя").
Главные роли в картине исполнили Колин Ферт, Джули Уолтерс, Дикси Эгерикс (Мэри Леннокс) и другие.
Выход картины в прокат запланирован на 2020 год.
Кадр из трейлера сериала Екатерина Великая
7 сентября, 12:54Культура
В Сети появился полный трейлер сериала "Екатерина Великая" с Хелен Миррен
000000
КультураКино и сериалыНовости культурыГарри ПоттерКолин ФертYouTube
Рекомендуем
Хоакин Феникс в трейлере к фильму Джокер
Режиссер заявил, что у "Джокера" не будет продолжения
РИА
Новости
Николас Кейдж на премьере фильма Кокаиновый барон в Беверли-Хиллз, США. 16 сентября 2019
"Как султан Сулейман": Николас Кейдж появился в странном виде
Актер Том Хард в Москве
Том Харди появился в британской версии программы "Спокойной ночи, малыши!"
Хелен Миррен и Уилл Смит
Хелен Миррен и Уилл Смит поучаствуют в акции по борьбе с бездомностью
Лента
новостей
Джошуа Хенсли
Двойник Джека Воробья погиб во время занятий по сапсерфингу
Модели на показе Matty Bovan на Неделе моды в Лондоне
Платье-лобстер, перья и бюст в доспехах: в Лондоне завершилась неделя моды
Кадр из короткометражки Битва у Большой Скалы
В Сети появилось продолжение "Мира Юрского периода"
Виктория Бекхэм
Виктория Бэкхем рассказала, что она никогда не надела бы
Вирус Эбола на человеческой клетке
Экс-главу минздрава ДРК обвинили в растрате средств на борьбу с Эболой
Лидер британской группы The Prodigy Кит Флинт
"Мы скучаем по тебе, брат": The Prodigy отметили 50 лет Кита Флинта
64-й Каннский кинофестиваль
Брэд Питт рассказал о своем отношении к религии
Сбор труппы в театре Мастерская Петра Фоменко
Первой премьерой Мастерской Петра Фоменко станет спектакль "Махагония"
Вид на Кито. Эквадор
В Эквадоре расследуют утечку личных данных 20 миллионов граждан
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33Заявки на создание научно-образовательных центров подали уже 26 регионов
07:05План интеграции России и Белоруссии может быть утвержден к восьмому декабря
06:51Задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду Хакасии
06:39Машина въехала в вестибюль башни Trump Plaza в штате Нью-Йорк, сообщают СМИ
06:34Масштабные учения летчиков стартовали в Хабаровском крае и Приморье
06:34Япония сожалеет о снятии льгот с японских компаний в Южной Корее
06:15РАДОР предложил Минтрансу ликвидировать аварийные мосты к 2025 году
06:13Ни партия Нетаньяху, ни оппозиция не спешат праздновать победу на выборах
05:57Авиавласти США пригласили группу стран обсудить эксплуатацию Boeing 737 MAX
05:56США недооценивают политический диалог в Венесуэле, заявил глава МИД страны
05:43Предприятия Бурятия могут уйти на "четырехдневку" после серьезного анализа
05:39Зампред общества российско-китайской дружбы удостоена высшей госнаграды КНР
05:29В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
05:23Экологи призвали обнародовать новую схему выпуска белух из "китовой тюрьмы"
05:20Эксперт оценил вклад дивизии "Силы тигра" в освобождении Хан-Шейхуна
05:10Жириновский назвал две страны, которые должны объединиться с Россией
04:15Поисковики впервые за пять лет возобновили работы на месте Хасанских боев
04:11Штрафы в ГИБДД разрешат не платить при одном условии, пишут СМИ
04:09На фоне выборов Израиль переживает исторический момент, заявил Нетаньяху
04:04В Приморье иностранцам с 2020 года запретят работать в сфере транспорта
Лента новостейМолния