В Сети появился первый тизер фильма "Таинственный сад" с Колином Фертом

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. На YouTube опубликовали первый тизер трейлера фэнтези-фильма "Таинственный сад", снятого по одноименному роману Фрэнсис Элизы Бернетт.
В картине рассказывается история десятилетней девочке Мэри Леннокс - дочери богатых родителей, которая с семьей жила в Индии, а после гибели папы и мамы ее отправили в Англию к дяде - единственному родственнику. Сирота поселяется в его мрачном поместье, где встречает тяжело больного двоюродного брата Колина, а также находит странный сад.
Режиссером ленты стал Марк Мунден, который снял сериалы "Ярмарка тщеславия" и "Утопия". Сценарий написал Джек Торн (автор пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя").
Главные роли в картине исполнили Колин Ферт, Джули Уолтерс, Дикси Эгерикс (Мэри Леннокс) и другие.
Выход картины в прокат запланирован на 2020 год.