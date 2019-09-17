В Сети появился первый тизер фильма "Таинственный сад" с Колином Фертом

В картине рассказывается история десятилетней девочке Мэри Леннокс - дочери богатых родителей, которая с семьей жила в Индии, а после гибели папы и мамы ее отправили в Англию к дяде - единственному родственнику. Сирота поселяется в его мрачном поместье, где встречает тяжело больного двоюродного брата Колина, а также находит странный сад.