В ДНР рассказали об убитом в Мариуполе стороннике республики

ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Убитый в Мариуполе сторонник самопровозглашенной Донецкой народной республики Роман Джумаев был внесен в списки на обмен пленными, заявила во вторник омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
В понедельник Нацполиция Украины сообщила, что неизвестные застрелили жителя Мариуполя, участвовавшего в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев. Позже в СМИ появилась информация, что убитый – бывший ополченец Роман Джумаев. В 2017 году он был задержан на подконтрольной Киеву территории и помещен под стражу. В августе этого года суд отпустил его под домашний арест.
"Ранее правоохранительными органами Украины ему было предъявлено обвинение как стороннику ДНР, поэтому Роман Джумаев был внесен в список лиц, подлежащих обмену. Подобное циничное убийство свидетельствует о пренебрежении правами и свободами человека, о полной вседозволенности, игнорировании законов, действующих на территории Украины", - говорится в заявлении Морозовой на сайте уполномоченного по правам человека ДНР.