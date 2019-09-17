В ДНР рассказали об убитом в Мариуполе стороннике республики

В понедельник Нацполиция Украины сообщила, что неизвестные застрелили жителя Мариуполя, участвовавшего в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев. Позже в СМИ появилась информация, что убитый – бывший ополченец Роман Джумаев. В 2017 году он был задержан на подконтрольной Киеву территории и помещен под стражу. В августе этого года суд отпустил его под домашний арест.