Делегация Украины в ОБСЕ бойкотировала выступление главреда крымской газеты

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Главный редактор "Крымской газеты" Мария Волконская заявила, что украинская делегация не захотела слышать "неудобную правду" о жизни российского Крыма и покинула совещание ОБСЕ во время ее выступления, так и не вернувшись.

Ранее сообщалось, что украинская делегация дважды безуспешно пыталась лишить слова Волконскую на площадке ОБСЕ в Варшаве. В первый раз ей помешали в понедельник, призвав ОБСЕ не предоставлять площадку "для распространения точки зрения оккупационных властей".

Тем не менее журналистка выступила, а также пригласила присутствующих в Крым, чтобы оценить ситуацию с правами человека в регионе. Она подчеркнула, что республику ежегодно посещают по 150 иностранных делегаций. Вторую попытку украинская делегация предприняла во вторник во время доклада по вопросам свободы СМИ.

"Когда сегодня стало понятно, что мое выступление состоится и я начала выступать, то зал заседания покинули представители делегаций из Канады, Франции и Украины. При этом представитель Украины больше в зал заседания не вернулся. Бойкот устроили", - сказала РИА Новости Волконская.