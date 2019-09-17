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РИА Новости

Делегация Украины в ОБСЕ бойкотировала выступление главреда крымской газеты

17:15 17.09.2019 (обновлено: 17:21 17.09.2019)
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CC BY 4.0 / OSCE/Maria Kuchma / Совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве
Совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве
CC BY 4.0 / OSCE/Maria Kuchma /
Совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Главный редактор "Крымской газеты" Мария Волконская заявила, что украинская делегация не захотела слышать "неудобную правду" о жизни российского Крыма и покинула совещание ОБСЕ во время ее выступления, так и не вернувшись.
Ранее сообщалось, что украинская делегация дважды безуспешно пыталась лишить слова Волконскую на площадке ОБСЕ в Варшаве. В первый раз ей помешали в понедельник, призвав ОБСЕ не предоставлять площадку "для распространения точки зрения оккупационных властей".
Тем не менее журналистка выступила, а также пригласила присутствующих в Крым, чтобы оценить ситуацию с правами человека в регионе. Она подчеркнула, что республику ежегодно посещают по 150 иностранных делегаций. Вторую попытку украинская делегация предприняла во вторник во время доклада по вопросам свободы СМИ.
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"Когда сегодня стало понятно, что мое выступление состоится и я начала выступать, то зал заседания покинули представители делегаций из Канады, Франции и Украины. При этом представитель Украины больше в зал заседания не вернулся. Бойкот устроили", - сказала РИА Новости Волконская.
Она добавила, что две другие делегации вернулись в зал, когда представители Крыма уже не выступали. Такой поступок Волконская расценила как "нежелание слышать неудобную правду о жизни российского Крыма".
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