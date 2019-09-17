Пушков припомнил президенту Эстонии заявления об "оккупации"

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков напомнил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд заявления о советской "оккупации" после ее слов о диалоге с Россией.
Ранее Кальюлайд заявила, что Эстония должна остаться в числе европейских государств, которые обсуждают проблемы с Россией напрямую.
"Вопрос — как говорить. Она всюду отстаивает санкции против России и рассуждает об "оккупации", якобы длившейся до 1994-го. Неясно, зачем России давать Эстонии такой статус. Нам есть с кем говорить без посредников", — написал сенатор в твиттере.
В начале сентября Кальюлайд заявила, что для Эстонии Вторая мировая война завершилась только 25 лет назад, когда территорию страны покинули российские войска.