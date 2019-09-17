Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T17:51Z
https://ria.ru/20190917/1558778838.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155668/58/1556685862_0:275:3151:2047_1036x0_80_0_0_c880e1a2972331fa4c23226ad34673eb.jpg
РИА Новости

Пушков припомнил президенту Эстонии заявления об "оккупации"

17:10 17.09.2019 (обновлено: 17:51 17.09.2019)
16832
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков напомнил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд заявления о советской "оккупации" после ее слов о диалоге с Россией.
Ранее Кальюлайд заявила, что Эстония должна остаться в числе европейских государств, которые обсуждают проблемы с Россией напрямую.
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
4 сентября, 09:27Сказано в эфире
"Западноевропейский тренд". Кто и зачем меняет роль СССР во Второй мировойРоссия ответила Болгарии на слова о роли Советского Союза во Второй мировой войне. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Михаил Смолин, болгарская сторона забывает свою историю.
"Вопрос — как говорить. Она всюду отстаивает санкции против России и рассуждает об "оккупации", якобы длившейся до 1994-го. Неясно, зачем России давать Эстонии такой статус. Нам есть с кем говорить без посредников", — написал сенатор в твиттере.
В начале сентября Кальюлайд заявила, что для Эстонии Вторая мировая война завершилась только 25 лет назад, когда территорию страны покинули российские войска.
5303155314
Обсудить 4
Керсти КальюлайдАлексей ПушковЭстонияРоссияTwitterВ миреПолитика
Популярные комментарии
У меня дворняжка была, маленькая а так рвалась в бой всегда, даже когда немец молчал. Погибла, несчастный случай.
17 сентября, 17:25
НННезнаев Незнайка
13220300
Бедная, бедная! Полжизни прожила в жестоко окупированной стране! Правда, жива осталась и даже образование худо-бедно получила. Ах, эти оккупанты...
17 сентября, 19:56
BFBob Fofka
26120000
Рекомендуем
Приморские пограничники задержали иностранную шхуну в Японском море
В Японском море браконьеры из КНДР напали на российских пограничников
РИА
Новости
Палка для селфи
В Ирландии селфи помогло спасти жизнь 28-летней девушке
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Саратовской области возбудили уголовное дело после изнасилования врача
Сотрудник вневедомственной охраны
В Москве двое мужчин изнасиловали 23-летнюю работницу автомойки
Лента
новостей
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка
Навка возмутилась из-за сообщений об отмене выступления мужа Заворотнюк
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
Стал известен доход ульяновской чиновницы, сделавшей селфи в "шоколаде"
Штаб-квартира ОБСЕ
Украина пригрозила покинуть совещание ОБСЕ в Варшаве из-за Крыма
Маникюр
В Ростове-на-Дону родителей школьников возмутил маникюр мужчины-учителя
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Суд арестовал один из главных активов Порошенко, сообщил юрист
ВМС США подтвердили подлинность видео неопознанных объектов в небе
ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными объектами в небе
Завершение соединения морской и наземных частей Турецкого потока
Болгарский суд снял препятствие для продолжения "Турецкого потока"
Один из преступников на следственном эксперименте
"Два года втирались в доверие": как банда цыган вырезала семью под Липецком
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
На Украине признали, что Западу трудно придерживаться санкций против России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:41Режим контртеррористической операции введен в КБР
07:33Заявки на создание научно-образовательных центров подали уже 26 регионов
07:05План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к восьмому декабря
06:51Задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду Хакасии
06:39Машина въехала в вестибюль башни Trump Plaza в штате Нью-Йорк, сообщают СМИ
06:34Масштабные учения летчиков стартовали в Хабаровском крае и Приморье
06:34Япония сожалеет о снятии льгот с японских компаний в Южной Корее
06:15РАДОР предложил Минтрансу ликвидировать аварийные мосты к 2025 году
06:13Ни партия Нетаньяху, ни оппозиция не спешат праздновать победу на выборах
05:57Авиавласти США пригласили группу стран обсудить эксплуатацию Boeing 737 MAX
05:56США недооценивают политический диалог в Венесуэле, заявил глава МИД страны
05:43Предприятия Бурятия могут уйти на "четырехдневку" после серьезного анализа
05:39Зампред общества российско-китайской дружбы удостоена высшей госнаграды КНР
05:29В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
05:23Экологи призвали обнародовать новую схему выпуска белух из "китовой тюрьмы"
05:20Эксперт оценил вклад дивизии "Силы тигра" в освобождении Хан-Шейхуна
05:10Жириновский назвал две страны, которые должны объединиться с Россией
04:15Поисковики впервые за пять лет возобновили работы на месте Хасанских боев
04:11Штрафы в ГИБДД разрешат не платить при одном условии, пишут СМИ
04:09На фоне выборов Израиль переживает исторический момент, заявил Нетаньяху
Лента новостейМолния