Глава МЧС рассказал, когда Амур и его притоки могут вернуться в русло

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Паводковая обстановка на реке Амур и ее притоках может нормализоваться в первой декаде октября, сообщил во вторник глава МЧС России Евгений Зиничев.

"По прогнозам специалистов, к первой декаде октября он (уровень воды) достигнет среднемноголетних значений и вернется в русло", - заявил Зиничев на совещании в кризисном центре МЧС под руководством президента РФ Владимира Путина по ситуации с паводками на Дальнем Востоке.

По данным ведомства, мониторинг гидрологической обстановки в регионе ведется непрерывно. На реке Амур и ее притоках уровень воды снижается устойчиво. Всего к ликвидации последствий паводка привлечены более 1,7 тысячи человек, 482 единицы техники и 34 плавсредства.

Из-за сильных дождей и паводка на реках режим ЧС введен в Амурской области и Еврейской автономной области, а также в Хабаровском крае. Уровень Амура у населенных пунктов превысил опасные отметки. Самая сложная ситуация складывается в Комсомольске-на-Амуре, где во время пика паводка уровень воды достиг отметки 829 сантиметров при опасной для города в 650 сантиметров.