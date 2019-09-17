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РИА Новости

Глава МЧС рассказал, когда Амур и его притоки могут вернуться в русло

17:08 17.09.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев . Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Паводковая обстановка на реке Амур и ее притоках может нормализоваться в первой декаде октября, сообщил во вторник глава МЧС России Евгений Зиничев.
"По прогнозам специалистов, к первой декаде октября он (уровень воды) достигнет среднемноголетних значений и вернется в русло", - заявил Зиничев на совещании в кризисном центре МЧС под руководством президента РФ Владимира Путина по ситуации с паводками на Дальнем Востоке.
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По данным ведомства, мониторинг гидрологической обстановки в регионе ведется непрерывно. На реке Амур и ее притоках уровень воды снижается устойчиво. Всего к ликвидации последствий паводка привлечены более 1,7 тысячи человек, 482 единицы техники и 34 плавсредства.
Из-за сильных дождей и паводка на реках режим ЧС введен в Амурской области и Еврейской автономной области, а также в Хабаровском крае. Уровень Амура у населенных пунктов превысил опасные отметки. Самая сложная ситуация складывается в Комсомольске-на-Амуре, где во время пика паводка уровень воды достиг отметки 829 сантиметров при опасной для города в 650 сантиметров.
В ЕАО из-за паводка 1,5 месяца не работал пограничный пункт пропуска через российско-китайскую границу, в регионе в зону наводнения попали десятки населенных пунктов. В Приамурье паводок подтопил свыше 250 тысяч гектаров сельхозугодий. Ущерб региону и местным жителям превысил 6 миллиардов рублей. Кроме того, паводок на реках отмечался и в Приморье после тайфунов, здесь вода уже спала.
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