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РИА Новости

Пострадавшего на занятиях под Смоленском росгвардейца выписали из больницы

16:59 17.09.2019 (обновлено: 17:13 17.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Пострадавшего на учениях под Смоленском военнослужащего Росгвардии выписали из больницы, его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщили в пресс-службе Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что Росгвардия начала служебную проверку после того, как двое военнослужащих получили травмы в ходе инцидента на занятиях под Смоленском, один из них в последствии скончался.
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"Второй военнослужащий, получивший травму на учениях под Смоленском, выписан из медицинского учреждения. Его состояние оценивается как удовлетворительное", - рассказал собеседник агентства.
Также в Росгвардии добавили, что в скором времени военнослужащий приступит к выполнению служебных обязанностей.
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РосгвардияСмоленская областьСмоленскПроисшествия
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