Пострадавшего на занятиях под Смоленском росгвардейца выписали из больницы

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Пострадавшего на учениях под Смоленском военнослужащего Росгвардии выписали из больницы, его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщили в пресс-службе Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Росгвардия начала служебную проверку после того, как двое военнослужащих получили травмы в ходе инцидента на занятиях под Смоленском, один из них в последствии скончался.

"Второй военнослужащий, получивший травму на учениях под Смоленском, выписан из медицинского учреждения. Его состояние оценивается как удовлетворительное", - рассказал собеседник агентства.