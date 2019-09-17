Опубликовано видео первой посадки российского МС-21 за рубежом

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация опубликовала в твиттере видео первого приземления МС-21 за границей.

Накануне российский пассажирский лайнер нового поколения МС-21-300 совершил первый международный рейс. Самолет прибыл на выставку "Teknofest 2019", которая проходит в Стамбуле с 17 по 22 сентября.

The footage of the MC-21-300 landing in Istanbul (Turkey) to be represented during #TEKNOFEST2019 pic.twitter.com/7bFR71wWyD — UAC Russia (@UAC_Russia_eng) September 17, 2019

МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год. Начало серийного производства ожидается в 2021-м.