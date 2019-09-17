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РИА Новости

Опубликовано видео первой посадки российского МС-21 за рубежом

16:30 17.09.2019 (обновлено: 17:10 17.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРоссийский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация опубликовала в твиттере видео первого приземления МС-21 за границей.
Накануне российский пассажирский лайнер нового поколения МС-21-300 совершил первый международный рейс. Самолет прибыл на выставку "Teknofest 2019", которая проходит в Стамбуле с 17 по 22 сентября.
МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год. Начало серийного производства ожидается в 2021-м.
Премьерный показ МС-21-300 в России прошел в августе на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
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МС-21Объединенная авиастроительная корпорацияСтамбулРоссияTwitterЭкономика
Популярные комментарии
Тихим сапом Россия делает свои дела,кто бы не лаял из-за угла.
17 сентября, 16:52
Калибр Посейдоныч
3201000
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