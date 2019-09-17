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РИА Новости
Ленинградская область

Ленобласть получит из федбюджета на агломерационные проекты 2,3 млрд рублей

16:17 17.09.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Ленинградская область в 2020 году получит из федерального бюджета 2,3 миллиарда рублей на развитие агломерационных проектов, которые направлены на реконструкцию автодорог общего пользования, сообщил заместитель председателя правительства области Михаил Москвин.
Он принял участие в совещании, посвященном обсуждению вопросов агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которое проходило с участием министра транспорта РФ Евгения Дитриха.
По словам Москвина, на совещании, в частности, был затронут вопрос реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург – Колтуши" на участке "КАД – Колтуши" (1 и 2 этап), строительстве нового автодорожного выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург – Матокса" (1 этап в створе Гражданского пр.), а также строительстве автомобильной дороги от КАД вокруг Петербурга до трассы "Санкт-Петербург – Матокса" в створе Пискаревского проспекта от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург – Матокса" и автомобильной дороги в створе Пискаревского проспекта от КАД вокруг города до автомобильной дороги "Санкт-Петербург – Матокса".
"Развитие транспортного узла на периферии Ленобласти и Петербурга, позволит разгрузить региональные дороги от грузового транзита и освободить дороги от многочисленных заторов и пробок", - сказал Москвин.
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