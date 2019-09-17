Ленобласть получит из федбюджета на агломерационные проекты 2,3 млрд рублей

По словам Москвина, на совещании, в частности, был затронут вопрос реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург – Колтуши" на участке "КАД – Колтуши" (1 и 2 этап), строительстве нового автодорожного выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург – Матокса" (1 этап в створе Гражданского пр.), а также строительстве автомобильной дороги от КАД вокруг Петербурга до трассы "Санкт-Петербург – Матокса" в створе Пискаревского проспекта от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург – Матокса" и автомобильной дороги в створе Пискаревского проспекта от КАД вокруг города до автомобильной дороги "Санкт-Петербург – Матокса".