Трое таджикских пограничников погибли при конфликте на границе с Киргизией

ДУШАНБЕ, 17 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Трое пограничников из Таджикистана погибли в результате перестрелки на границе с Киргизией, заявил РИА Новости источник в ОВД Согдийской области, граничащей на востоке с Киргизией.

"В результате перестрелки во время конфликта погибли трое таджикских пограничников – уроженец Гиссара подполковник Рустам Убайдуллоев, рядовые 21-летний Рамазон Исломов из Турсунзаде 19-летний Гиёсиддин Суванов - уроженец Вахшского района. Они были уроженцами Гиссара, Турсунзаде и Вахша", - сказал собеседник агентства.

Тела погибших во вторник были преданы земле на их малой родине.

Гибель пограничников подтвердил и глава пресс-службы председателя Согдийской области Музаффар Юнусов. "В ходе конфликта погибли трое таджикских пограничников, среди них - подполковник ГКНБ. На данный момент обстановка на границе спокойная, ситуация находится под контролем правительственных сил Таджикистана", - сказал Sputnik Таджикистан глава пресс-службы.

В понедельник Госпогранслужба Киргизии сообщила, что на киргизско-таджикском участке границы произошел инцидент с применением оружия из-за строительных работ на неописанном участке. Погиб киргизский пограничник, более десяти человек с обеих сторон получили ранения. Госпогранслужба Киргизии утверждает, что таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв киргизский пограничный пост "Максат", а затем временный погранпост "Сай" в Лейлекском районе Баткенской области.

В Таджикистане, в свою очередь, обвинили киргизскую сторону в провокационных действиях и том, что они якобы открыли огонь в сторону невооруженных граждан кишлака Бахор, "в результате чего несколько граждан Таджикистана получили огнестрельные ранения".