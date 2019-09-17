Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T16:02Z
https://ria.ru/20190917/1558774889.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/70886/02/708860282_0:147:3032:1853_1036x0_80_0_0_c3ae60d4933dc4bd53e8a26b0bc6a72b.jpg
РИА Новости

Трое таджикских пограничников погибли при конфликте на границе с Киргизией

16:02 17.09.2019
3109
© РИА Новости / Семиряга / Перейти в фотобанкПограничный пост
Пограничный пост
© РИА Новости / Семиряга
Перейти в фотобанк
Пограничный пост. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 17 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Трое пограничников из Таджикистана погибли в результате перестрелки на границе с Киргизией, заявил РИА Новости источник в ОВД Согдийской области, граничащей на востоке с Киргизией.
"В результате перестрелки во время конфликта погибли трое таджикских пограничников – уроженец Гиссара подполковник Рустам Убайдуллоев, рядовые 21-летний Рамазон Исломов из Турсунзаде 19-летний Гиёсиддин Суванов - уроженец Вахшского района. Они были уроженцами Гиссара, Турсунзаде и Вахша", - сказал собеседник агентства.
Смотровая вышка на таджико-киргизской границе
Вчера, 09:54РИА Новости
МИД Киргизии вручил ноту протеста послу Таджикистана
Тела погибших во вторник были преданы земле на их малой родине.
Гибель пограничников подтвердил и глава пресс-службы председателя Согдийской области Музаффар Юнусов. "В ходе конфликта погибли трое таджикских пограничников, среди них - подполковник ГКНБ. На данный момент обстановка на границе спокойная, ситуация находится под контролем правительственных сил Таджикистана", - сказал Sputnik Таджикистан глава пресс-службы.
В понедельник Госпогранслужба Киргизии сообщила, что на киргизско-таджикском участке границы произошел инцидент с применением оружия из-за строительных работ на неописанном участке. Погиб киргизский пограничник, более десяти человек с обеих сторон получили ранения. Госпогранслужба Киргизии утверждает, что таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв киргизский пограничный пост "Максат", а затем временный погранпост "Сай" в Лейлекском районе Баткенской области.
Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
Вчера, 08:57Задержание Атамбаева
Сторонники Атамбаева отказались от митинга из-за ситуации на границе
В Таджикистане, в свою очередь, обвинили киргизскую сторону в провокационных действиях и том, что они якобы открыли огонь в сторону невооруженных граждан кишлака Бахор, "в результате чего несколько граждан Таджикистана получили огнестрельные ранения".
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
11035159
Обсудить 0
SputnikТаджикистанКиргизияВ мире
Рекомендуем
Приморские пограничники задержали иностранную шхуну в Японском море
В Японском море браконьеры из КНДР напали на российских пограничников
РИА
Новости
Сотрудники ФСБ во время учений
ФСБ и МВД за год выявили террористические ячейки в 17 регионах
Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
Сторонники Атамбаева отказались от митинга из-за ситуации на границе
Смотровая вышка на таджико-киргизской границе
МИД Киргизии вручил ноту протеста послу Таджикистана
Лента
новостей
Пострадавший в результате теракта в Кабуле
В Кабуле по меньшей мере 22 человека погибли в результате теракта
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Суд арестовал один из главных активов Порошенко, сообщил юрист
Завершение соединения морской и наземных частей Турецкого потока
Болгарский суд снял препятствие для продолжения "Турецкого потока"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский объявил выговор двум заместителям главы офиса президента
Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин
Российский космонавт попросил привезти на место посадки шашлык из баранины
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Налоговики проконтролируют семейные расходы и доходы россиян
Автомобиль скорой помощи
Под Смоленском во время ЧП на занятиях погиб военнослужащий Росгвардии
ВМС США подтвердили подлинность видео неопознанных объектов в небе
ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными объектами в небе
В сирийском Хан-Шейхуне начали восстанавливать инфраструктуру
В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51Саудовская Аравия вступила в международную коалицию по безопасности на море
07:41Режим контртеррористической операции введен в КБР
07:33Заявки на создание научно-образовательных центров подали уже 26 регионов
07:05План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к восьмому декабря
06:51Задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду Хакасии
06:39Машина въехала в вестибюль башни Trump Plaza в штате Нью-Йорк, сообщают СМИ
06:34Масштабные учения летчиков стартовали в Хабаровском крае и Приморье
06:34Япония сожалеет о снятии льгот с японских компаний в Южной Корее
06:15РАДОР предложил Минтрансу ликвидировать аварийные мосты к 2025 году
06:13Ни партия Нетаньяху, ни оппозиция не спешат праздновать победу на выборах
05:57Авиавласти США пригласили группу стран обсудить эксплуатацию Boeing 737 MAX
05:56США недооценивают политический диалог в Венесуэле, заявил глава МИД страны
05:43Предприятия Бурятия могут уйти на "четырехдневку" после серьезного анализа
05:39Зампред общества российско-китайской дружбы удостоена высшей госнаграды КНР
05:29В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
05:23Экологи призвали обнародовать новую схему выпуска белух из "китовой тюрьмы"
05:20Эксперт оценил вклад дивизии "Силы тигра" в освобождении Хан-Шейхуна
05:10Жириновский назвал две страны, которые должны объединиться с Россией
04:15Поисковики впервые за пять лет возобновили работы на месте Хасанских боев
04:11Штрафы в ГИБДД разрешат не платить при одном условии, пишут СМИ
Лента новостейМолния