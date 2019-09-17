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РИА Новости

Зеленский объявил выговор двум заместителям главы офиса президента

15:56 17.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 17 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор первому заместителю и заместителю руководителя офиса главы государства Сергею Трофимову и Кириллу Тимошенко за ненадлежащую организацию рабочей поездки в Днепропетровскую область.
"За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Днепропетровскую область, объявить выговор: Трофимову Сергею Владимировичу - первому заместителю руководителя офиса президента Украины; Тимошенко Кириллу Владленовичу - заместителю руководителя офиса президента Украины", - говорится в тексте указа, опубликованном во вторник на сайте президента.
В указе не обозначено, за что именно чиновникам объявили выговор, при этом Кирилл Тимошенко сообщил, что дисциплинарная ответственность связанна с организацией рабочей поездки в Днепропетровскую область, и отметил, что подробности о причинах вынесения выговора не относятся к публичной информации. "Это были организационные моменты во время поездки в Днепропетровскую область", - цитирует Тимошенко агентство УНН.
Президент Украины Владимир Зеленский
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