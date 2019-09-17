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РИА Новости

Украина заявила о важности внедрения новой модели управления обороной

15:39 17.09.2019
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CC BY 4.0 / Міністерство оборони України / Cropped image / Андрей Загороднюк
Андрей Загороднюк
CC BY 4.0 / Міністерство оборони України / Cropped image /
КИЕВ, 17 сен - РИА Новости. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о необходимости внедрения новой модели управления обороной в соответствии со стандартами НАТО.
"Министр обороны отметил необходимость создания оптимальной структуры, способной решать весь спектр текущих и возможных будущих угроз, внедрении новой модели управления обороной, включающий демократический гражданский контроль в соответствии со стандартами и принципами НАТО", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
Кроме того, Загороднюк заверил представителей военно-дипломатического корпуса стран-членов ЕС и НАТО "в поддержке и расширении военно-политического диалога с руководством" организаций и выполнении всех международных обязательств и программ по сотрудничеству.
Загороднюк провел встречу с новым послом Великобритании Мелиндой Симмонс.
"В ходе встречи министр обороны выразил четкую позицию относительно неизменности евроатлантического курса Украины", - добавили в пресс-службе.
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