Украина заявила о важности внедрения новой модели управления обороной

"Министр обороны отметил необходимость создания оптимальной структуры, способной решать весь спектр текущих и возможных будущих угроз, внедрении новой модели управления обороной, включающий демократический гражданский контроль в соответствии со стандартами и принципами НАТО", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Кроме того, Загороднюк заверил представителей военно-дипломатического корпуса стран-членов ЕС и НАТО "в поддержке и расширении военно-политического диалога с руководством" организаций и выполнении всех международных обязательств и программ по сотрудничеству.