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РИА Новости

"Роснефть" в Индии обсудила поставки нефти после атак на саудовские НПЗ

15:24 17.09.2019
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© REUTERS / StringerДым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
© REUTERS / Stringer
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Делегация "Роснефти" во главе с Игорем Сечиным обсудила в Индии энергобезопасность в регионе после атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, а также увеличение поставок российской нефти на индийские НПЗ, сообщается на сайте компании.
Деловой визит в Нью-Дели состоялся 17 сентября по приглашению министра нефти Индии Дхармендры Прадхана.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
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"В ходе встречи были обсуждены актуальные темы сотрудничества и, прежде всего, ситуация, сложившаяся с энергобезопасностью региона в связи с недавними атаками на объекты нефтедобычи и переработки компании Saudi Aramco. Особое внимание было уделено проработке вопроса об увеличении поставок нефти на индийские НПЗ", - говорится в сообщении.
Кроме этого, были затронуты вопросы реализации текущих проектов сотрудничества, в том числе "Сахалина-1", "Дальневосточного СПГ", "Таас-Юряха" и Ванкорского кластера (консорциуму индийских компаний принадлежит 49% в Ванкорском месторождении). Обе стороны подтвердили свой интерес к возможному участию индийских партнеров в "Восток Ойл" - проекте "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова по совместному освоению уже разрабатываемого Ванкорского кластера и новой Пайяхской группы месторождений.
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco
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Эксперт рассказал, сколько продержится экспорт саудовской нефти без добычи
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку - с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана обвинения США отрицает.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииSaudi AramcoРоснефтьИгорь СечинСаудовская АравияРоссияИндияЭкономика
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