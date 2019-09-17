"Роснефть" в Индии обсудила поставки нефти после атак на саудовские НПЗ

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Делегация "Роснефти" во главе с Игорем Сечиным обсудила в Индии энергобезопасность в регионе после атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, а также увеличение поставок российской нефти на индийские НПЗ, сообщается на сайте компании.

Деловой визит в Нью-Дели состоялся 17 сентября по приглашению министра нефти Индии Дхармендры Прадхана.

"В ходе встречи были обсуждены актуальные темы сотрудничества и, прежде всего, ситуация, сложившаяся с энергобезопасностью региона в связи с недавними атаками на объекты нефтедобычи и переработки компании Saudi Aramco. Особое внимание было уделено проработке вопроса об увеличении поставок нефти на индийские НПЗ", - говорится в сообщении.

Кроме этого, были затронуты вопросы реализации текущих проектов сотрудничества, в том числе "Сахалина-1", "Дальневосточного СПГ", "Таас-Юряха" и Ванкорского кластера (консорциуму индийских компаний принадлежит 49% в Ванкорском месторождении). Обе стороны подтвердили свой интерес к возможному участию индийских партнеров в "Восток Ойл" - проекте "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова по совместному освоению уже разрабатываемого Ванкорского кластера и новой Пайяхской группы месторождений.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.