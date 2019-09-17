На Украине осквернили мемориал жертвам Холокоста

"Сообщение о происшествии поступило 16 сентября… На расстоянии около 300 метров от дороги сообщением Голованевск-Клиновое было выявлено, что неустановленный нанес надписи на мемориальном комплексе памяти жертв Холокоста", - говорится в сообщении.

Полиция завела уголовное дело по статье "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам", санкция которой предусматривает до пяти лет ограничения свободы.