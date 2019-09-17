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РИА Новости

На Украине осквернили мемориал жертвам Холокоста

15:16 17.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
КИЕВ, 17 сен - РИА Новости. Неизвестный осквернил мемориал жертвам Холокоста в Кировоградской области, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Сообщение о происшествии поступило 16 сентября… На расстоянии около 300 метров от дороги сообщением Голованевск-Клиновое было выявлено, что неустановленный нанес надписи на мемориальном комплексе памяти жертв Холокоста", - говорится в сообщении.
Полиция завела уголовное дело по статье "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам", санкция которой предусматривает до пяти лет ограничения свободы.
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