Прокуратура Молдавии заявила, что обыскала дом Новосадюка по делу 2015 года

КИШИНЕВ, 17 сен - РИА Новости. Прокуратура провела обыски в доме главы агентства Sputnik Молдавия Владимира Новосадюка, операция связана с делом, возбуждённым в 2015 году, о выводе 1 миллиарда долларов из банковской системы Молдавии в 2014 году, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генпрокуратуры Эмил Гайтур.

Во вторник в прокуратуре Молдавии РИА Новости сообщили, что в отношении Новосадюка ведутся следственные действия, пока о его задержании речи не идёт. Сам Новосадюк заявил о своей невиновности, сообщил, что ему предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег через структуры Илана Шора, он отпущен под подписку о невыезде с возможностью выезда при уведомлении властей. Пресс-служба Sputnik в связи с различными версиями СМИ отметила, что считает правильным дождаться официальных выводов следствия.

"В доме у господина Новосадюка прошли обыски — это продолжение уголовно-процессуальных действий по делу о банковской краже. Они проводятся в контексте вчерашнего запроса генпрокуратуры о снятии иммунитета с двух депутатов парламента", - сообщил Гайтур.

По его словам, Новосадюк на данный момент не задержан.

Врио генпрокурора Молдавии Дмитрий Робу в понедельник обратился к парламенту с просьбой лишить иммунитета депутатов фракции "Шор" Марину Таубер и Регину Апостолову, поскольку их подозревают в причастности к выводу миллиарда долларов из банковской системы республики в 2014 году. Парламент одобрил запрос, депутаты были задержаны.

Таубер и Апостолова являются депутатами от партии "Шор". Илан Шор, который является супругом известной российской певицы Жасмин, в июне 2017 года был приговорен судом Кишинева к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов он, как глава партии "Шор" стал депутатом парламента. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он был объявлен в международный розыск. По запросу генпрокурора 15 августа Шор был лишен депутатского иммунитета.