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РИА Новости

Прокуратура Молдавии заявила, что обыскала дом Новосадюка по делу 2015 года

14:38 17.09.2019
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© Sputnik / Владимир ПолушатовРуководитель агентства Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк
Руководитель агентства Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк
© Sputnik / Владимир Полушатов
Руководитель агентства Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 сен - РИА Новости. Прокуратура провела обыски в доме главы агентства Sputnik Молдавия Владимира Новосадюка, операция связана с делом, возбуждённым в 2015 году, о выводе 1 миллиарда долларов из банковской системы Молдавии в 2014 году, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генпрокуратуры Эмил Гайтур.
Во вторник в прокуратуре Молдавии РИА Новости сообщили, что в отношении Новосадюка ведутся следственные действия, пока о его задержании речи не идёт. Сам Новосадюк заявил о своей невиновности, сообщил, что ему предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег через структуры Илана Шора, он отпущен под подписку о невыезде с возможностью выезда при уведомлении властей. Пресс-служба Sputnik в связи с различными версиями СМИ отметила, что считает правильным дождаться официальных выводов следствия.
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"В доме у господина Новосадюка прошли обыски — это продолжение уголовно-процессуальных действий по делу о банковской краже. Они проводятся в контексте вчерашнего запроса генпрокуратуры о снятии иммунитета с двух депутатов парламента", - сообщил Гайтур.
По его словам, Новосадюк на данный момент не задержан.
Врио генпрокурора Молдавии Дмитрий Робу в понедельник обратился к парламенту с просьбой лишить иммунитета депутатов фракции "Шор" Марину Таубер и Регину Апостолову, поскольку их подозревают в причастности к выводу миллиарда долларов из банковской системы республики в 2014 году. Парламент одобрил запрос, депутаты были задержаны.
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Таубер и Апостолова являются депутатами от партии "Шор". Илан Шор, который является супругом известной российской певицы Жасмин, в июне 2017 года был приговорен судом Кишинева к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов он, как глава партии "Шор" стал депутатом парламента. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он был объявлен в международный розыск. По запросу генпрокурора 15 августа Шор был лишен депутатского иммунитета.
В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки были ликвидированы, имущество было выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдавии в 2015 году занялась международная компания Kroll и Steptoe & Johnson LLP. В июне 2018 года генеральная прокуратура представила стратегию возвращения украденных из трех банков денег, тогда было обещано, что правоохранительные органы будут отчитываться о результатах каждые полгода. Парламент Молдавии на заседании 10 июня принял решение о создании специальной парламентской комиссии "по расследованию всех обстоятельств девальвации банковской системы Молдавии и банковского мошенничества.
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