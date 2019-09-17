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РИА Новости

Главе Sputnik Молдавия предъявили обвинение в мошенничестве

14:10 17.09.2019 (обновлено: 14:51 17.09.2019)
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© Sputnik / Miroslav RotariРуководитель агентства Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк
Руководитель агентства Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк
© Sputnik / Miroslav Rotari
Руководитель агентства Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 сен — РИА Новости. Главе Sputnik Молдавия Владимиру Новосадюку предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег через структуры Илана Шора, сообщил сам журналист РИА Новости.
Новосадюк отметил, что на допросе заявил о своей невиновности, его отпустили на 60 дней под подписку о невыезде с возможностью выезда после уведомления властей.
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Во время обыска у него дома был изъят мобильный телефон, добавил журналист.
В свою очередь, пресс-секретарь Генпрокуратуры Молдавии Эмил Гайтур сообщил РИА Новости, что следственные действия связаны с делом 2015 года о выводе миллиарда долларов из банковской системы страны.
По его словам, Новосадюк не задержан.
В пресс-службе Sputnik в связи с обвинениями призвали дождаться официальных выводов следствия.
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Накануне врио генпрокурора Молдавии Дмитрий Робу попросил парламент лишить иммунитета депутатов от фракции "Шор" Марину Таубер и Регину Апостолову. Свой запрос он обосновал тем, что политиков подозревают в причастности к выводу денег из страны. Парламент одобрил запрос, депутатов задержали.
Илан Шор, который является супругом российской певицы Жасмин, в июне 2017 года был приговорен судом Кишинева к 7,5 года лишения свободы из-за участия в банковских махинациях, ему запретили покидать территорию Молдавии.
После февральских выборов он как глава партии "Шор" стал депутатом парламента.
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Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, его объявили в международный розыск. По запросу генпрокурора 15 августа Шора лишили депутатского иммунитета.

Дело о банковском мошенничестве

В 2014 году стало известно, что Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели из страны около миллиарда долларов. Банки ликвидировали, их имущество выставили на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денег.
В июне 2018 года Генпрокуратура представила стратегию возвращения украденных денег. Парламент Молдавии решил создать комиссию "по расследованию всех обстоятельств девальвации банковской системы Молдавии и банковского мошенничества".
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