Главе Sputnik Молдавия предъявили обвинение в мошенничестве

КИШИНЕВ, 17 сен — РИА Новости. Главе Sputnik Молдавия Владимиру Новосадюку предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег через структуры Илана Шора, сообщил сам журналист РИА Новости.

Новосадюк отметил, что на допросе заявил о своей невиновности, его отпустили на 60 дней под подписку о невыезде с возможностью выезда после уведомления властей.

Во время обыска у него дома был изъят мобильный телефон, добавил журналист.

В свою очередь, пресс-секретарь Генпрокуратуры Молдавии Эмил Гайтур сообщил РИА Новости, что следственные действия связаны с делом 2015 года о выводе миллиарда долларов из банковской системы страны.

По его словам, Новосадюк не задержан.

В пресс-службе Sputnik в связи с обвинениями призвали дождаться официальных выводов следствия.

Накануне врио генпрокурора Молдавии Дмитрий Робу попросил парламент лишить иммунитета депутатов от фракции "Шор" Марину Таубер и Регину Апостолову. Свой запрос он обосновал тем, что политиков подозревают в причастности к выводу денег из страны. Парламент одобрил запрос, депутатов задержали.

Илан Шор, который является супругом российской певицы Жасмин, в июне 2017 года был приговорен судом Кишинева к 7,5 года лишения свободы из-за участия в банковских махинациях, ему запретили покидать территорию Молдавии.

После февральских выборов он как глава партии "Шор" стал депутатом парламента.

Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, его объявили в международный розыск. По запросу генпрокурора 15 августа Шора лишили депутатского иммунитета.

Дело о банковском мошенничестве

В 2014 году стало известно, что Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели из страны около миллиарда долларов. Банки ликвидировали, их имущество выставили на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денег.