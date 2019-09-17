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РИА Новости

Украина обеспечена газом на предстоящую зиму, заявили в "Нафтогазе"

14:35 17.09.2019
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© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкПресс-конференция главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева
Пресс-конференция главы НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева
© РИА Новости / Александр Максименко
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Пресс-конференция главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Архивное фото
КИЕВ, 17 сен - РИА Новости. Запасы газа в ПХГ Украины на 4 миллиарда кубометров выше прошлогодних, страна обеспечена газом на предстоящую зиму, заявил во вторник глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.
"Мы начали подготовку к прохождению осенне-зимнего сезона еще в апреле. Сейчас запасы газа в ПХГ уже достигли 19,5 миллиарда кубометров и на 4 миллиарда превышают прошлогодний показатель. Учитывая это, а также законтрактованные "Нафтогазом" на первый квартал гарантированные физические поставки газа, можем констатировать - Украина обеспечена газом на следующую зиму", - цитирует Коболева пресс-служба компании. В компании добавили, что закачка газа в ПХГ продолжается и продлится до начала отопительного сезона.
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"Нафтогаз Украины" во вторник сообщил, что подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года. При этом поставщик не назывался. "Нафтогаз" также сообщил, что рассматривает еще несколько предложений крупных европейских трейдеров по поставкам газа в новом году и воспользуется ими в случае коммерческой целесообразности.
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце нынешнего года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации по вопросу продолжения транзита "голубого топлива" в ЕС через Украину после 2019 года. Второй раунд консультаций прошел в январе в Брюсселе. Конкретных договоренностей тогда не было достигнуто. Новый раунд переговоров пройдет 19 сентября в Брюсселе, сообщал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
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Украина планирует купить в ЕС газ на 120 миллионов евро из кредита ЕБРР
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Ситуация на УкраинеМарош ШефчовичАндрей КоболевНафтогаз УкраиныЕврокомиссияЕвросоюзРоссияКиевУкраинаЭкономика
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