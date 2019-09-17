Украина обеспечена газом на предстоящую зиму, заявили в "Нафтогазе"

КИЕВ, 17 сен - РИА Новости. Запасы газа в ПХГ Украины на 4 миллиарда кубометров выше прошлогодних, страна обеспечена газом на предстоящую зиму, заявил во вторник глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Мы начали подготовку к прохождению осенне-зимнего сезона еще в апреле. Сейчас запасы газа в ПХГ уже достигли 19,5 миллиарда кубометров и на 4 миллиарда превышают прошлогодний показатель. Учитывая это, а также законтрактованные "Нафтогазом" на первый квартал гарантированные физические поставки газа, можем констатировать - Украина обеспечена газом на следующую зиму", - цитирует Коболева пресс-служба компании. В компании добавили, что закачка газа в ПХГ продолжается и продлится до начала отопительного сезона.

"Нафтогаз Украины" во вторник сообщил, что подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года. При этом поставщик не назывался. "Нафтогаз" также сообщил, что рассматривает еще несколько предложений крупных европейских трейдеров по поставкам газа в новом году и воспользуется ими в случае коммерческой целесообразности.