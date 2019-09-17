Умер народный артист России Валерий Успенский

Успенский окончил Хоровое училище имени М. И. Глинки и Ленинградскую консерваторию. В 1960-1972 годах работал главным хормейстером Театра оперы и балета в Улан-Удэ. Был художественным руководителем и главным дирижером Академического хора Хабаровска, потом преподавал в Петербурге.