Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T14:59Z
https://ria.ru/20190917/1558770536.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155877/04/1558770434_0:169:400:394_1036x0_80_0_0_c173e7a915b6944a7e6bed5fcc337957.jpg
РИА Новости
Культура

Умер народный артист России Валерий Успенский

14:33 17.09.2019 (обновлено: 14:59 17.09.2019)
1528
© Фото : Санкт-Петербургская консерватория имени Н. А. Римского-КорсаковаЗаслуженный деятель искусств, народный артист РФ Валерий Успенский
Заслуженный деятель искусств, народный артист РФ Валерий Успенский
© Фото : Санкт-Петербургская консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова
Заслуженный деятель искусств, народный артист РФ Валерий Успенский. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен — РИА Новости. Народный артист России, профессор, заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской консерватории Валерий Успенский скончался во вторник, сообщает пресс-служба консерватории.
"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что сегодня, 17 сентября 2019 года, скончался заслуженный деятель искусств, народный артист России, профессор, заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской консерватории Валерий Всеволодович Успенский", — говорится на официальной странице консерватории в соцсети "ВКонтакте".
Успенский окончил Хоровое училище имени М. И. Глинки и Ленинградскую консерваторию. В 1960-1972 годах работал главным хормейстером Театра оперы и балета в Улан-Удэ. Был художественным руководителем и главным дирижером Академического хора Хабаровска, потом преподавал в Петербурге.
1102601
Обсудить 0
КультураВалерий УспенскийРоссияСанкт-Петербург
Рекомендуем
Вид на Ялту
В МИД Чехии ответили на протест Украины из-за визита делегации в Крым
РИА
Новости
Совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве
Делегация Украины в ОБСЕ вновь попыталась лишить слова представителя Крыма
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
СМИ рассказали о серьезной операции, перенесенной Заворотнюк
Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
Космонавт рассказал о нештатной ситуации при возвращении "Союза МС-11"
Лента
новостей
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача
Регионы России. Ямало-Ненецкий автономный округ
На Ямале не смогли найти авторов рекламы автомойки с изображением Обамы
Президент РФ Владимир Путин и президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время прощания после российско-эстонских переговоров
Кальюлайд считает, что ее встреча с Путиным усилила позиции Эстонии в мире
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян во время встречи
Российско-китайские отношения вступили в новую эпоху, заявил Медведев
Руководитель агентства Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк
Главе Sputnik Молдавия предъявили обвинение в мошенничестве
Прокуратура
В Москве завели дело после избиения девочки группой подростков
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Журналист призвал ОБСЕ отреагировать на международную блокаду Крыма
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
Ульяновская чиновница извинилась за селфи в "шоколадной" ванне
Девушка в Сочи
Даже море не нужно: как иностранцы отдыхают в Сочи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:17Депутаты Мосгордумы седьмого созыва вступили в должность
15:16В Сети отреагировали на "шоколадную ванну" ульяновской чиновницы
15:16На Украине осквернили мемориал жертвам Холокоста
15:14В Курчатовском институте рассказали о связи атомной бомбой и смартфонов
15:13Путин пригласил руководство Израиля на Парад Победы в 2020 году
15:12Россия и Доминиканская Республика намерены сотрудничать по мирному атому
15:11Эр-Рияд заявил, что справится с последствиями атаки на нефтяные объекты
15:11Газопровод "Северный поток — 2" построили на на 81%
15:10Европа выступает за дипломатическое решение по Ирану, заявила Меркель
15:07Суд Болгарии снял препятствие для продолжения "Турецкого потока"
15:04В Киселевске приступили к третьему этапу тушения подземных пожаров
15:03Собянин увеличил в два раза выплаты ветеранам к годовщине битвы под Москвой
15:01Пушков раскритиковал заявление о "формуле Зеленского" по Донбассу
14:58Минск продолжит обсуждать с Москвой вопрос компенсаций из-за ЧП на "Дружбе"
14:58Жириновский предложил сдвинуть летние каникулы и начинать учиться в октябре
14:57Госдума приняла в первом чтении проекты об электронных трудовых книжках
14:55"Газпром" с начала года снизил экспорт газа в дальнее зарубежье на 4%
14:52Путин: Россия стремится выстраивать с Израилем конструктивные отношения
14:52Глава Sputnik Молдавия Новосадюк отверг обвинения в мошенничестве
14:51В Москве осудили бывшего полковника ОМОН, вымогавшего взятку за госзащиту
Лента новостейМолния