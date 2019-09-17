Умер народный артист России Валерий Успенский

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен — РИА Новости. Народный артист России, профессор, заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской консерватории Валерий Успенский скончался во вторник, сообщает пресс-служба консерватории.
"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что сегодня, 17 сентября 2019 года, скончался заслуженный деятель искусств, народный артист России, профессор, заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской консерватории Валерий Всеволодович Успенский", — говорится на официальной странице консерватории в соцсети "ВКонтакте".
Успенский окончил Хоровое училище имени М. И. Глинки и Ленинградскую консерваторию. В 1960-1972 годах работал главным хормейстером Театра оперы и балета в Улан-Удэ. Был художественным руководителем и главным дирижером Академического хора Хабаровска, потом преподавал в Петербурге.