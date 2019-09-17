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РИА Новости

Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ пригласили в Крым

14:27 17.09.2019 (обновлено: 14:28 17.09.2019)
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© Depositphotos / SomeMeansМыс Фиолент
Мыс Фиолент
© Depositphotos / SomeMeans
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ пригласили посетить Крым с официальным визитом и ознакомиться с положением дел на полуострове, говорится в обращении крымских журналистов, участвующих в совещании ОБСЕ по правам человека, которое проходит в Варшаве.
"Журналисты Крыма открыты к диалогу, к сотрудничеству и равноправному партнерству со своими коллегами из всех стран мира. Мы приглашаем представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ посетить Крым и самому убедиться в свободе слова, которой в полной мере располагают наши редакции и пользуются наши журналисты", - говорится в обращении, текстом которого располагает РИА Новости.
В обращении отмечается, что крымские журналисты, "не принимая и решительно отвергая язык политического шантажа и ультиматумов", всегда рады принять в Крыму межправительственные и межпарламентские делегации, коллег-журналистов, создать им максимально комфортные условия для работы, ознакомить их со всеми аспектами жизни крымчан, а также привлечь к сотрудничеству в деле защиты прав журналистов в тех европейских странах, которые в ней нуждаются.
Журналисты Крыма заявили, что материалы о жизни современного Крыма в украинских и западных масс-медиа являются грубым искажением действительности.
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"Нарушения журналистской этики остаются вне поля зрения ООН и ОБСЕ. Вместе с тем некие "правозащитники" продолжают с высоких трибун утверждать о якобы имеющих место "фактах систематического нарушения прав и свобод украинских журналистов, работающих в оккупированном Крыму". Мы, журналисты Крыма, заявляем, что мы работаем в спокойной обстановке и планомерно развиваем медиапространство Крыма", - говорится в обращении. Крымские журналисты также отметили, что на Украине убийства и репрессии сотрудников СМИ приобрели массовый характер.
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ОБСЕКрымРоссияВаршаваВ мире
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