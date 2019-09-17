Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ пригласили в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ пригласили посетить Крым с официальным визитом и ознакомиться с положением дел на полуострове, говорится в обращении крымских журналистов, участвующих в совещании ОБСЕ по правам человека, которое проходит в Варшаве.

"Журналисты Крыма открыты к диалогу, к сотрудничеству и равноправному партнерству со своими коллегами из всех стран мира. Мы приглашаем представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ посетить Крым и самому убедиться в свободе слова, которой в полной мере располагают наши редакции и пользуются наши журналисты", - говорится в обращении, текстом которого располагает РИА Новости.

В обращении отмечается, что крымские журналисты, "не принимая и решительно отвергая язык политического шантажа и ультиматумов", всегда рады принять в Крыму межправительственные и межпарламентские делегации, коллег-журналистов, создать им максимально комфортные условия для работы, ознакомить их со всеми аспектами жизни крымчан, а также привлечь к сотрудничеству в деле защиты прав журналистов в тех европейских странах, которые в ней нуждаются.

Журналисты Крыма заявили, что материалы о жизни современного Крыма в украинских и западных масс-медиа являются грубым искажением действительности.